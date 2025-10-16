हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, पूछा- 5 लाख में कैसे होगी स्कूलों की मरम्मत

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, पूछा- 5 लाख में कैसे होगी स्कूलों की मरम्मत

राजस्थान हाई कोर्ट ने झालावाड़ की पीपलोदी में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के जर्जर स्कूलों के हालात को देखते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई, कोर्ट ने कहा -जर्जर स्कूलों पर कागजों में काम नहीं चाहिए.

By : मुबारिक खान | Updated at : 16 Oct 2025 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान हाई कोर्ट ने झालावाड़ की पीपलोदी में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के जर्जर स्कूलों के हालात को देखते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा -जर्जर स्कूलों पर कागजों में काम नहीं चाहिए बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में हो रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग की जगह किसी स्वतंत्र बॉडी से कराया जाएगा इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से नाम सुझाने को भी कहा है.

कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विस्तृत योजना पेश करने को कहा है. जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया था.

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार 

सनी के दौरान राज्य सरकार की पैरवी करते हुए महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के जरिए कहा की जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से 5 लाख का बजट तय किया गया है. यह काम मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा. शेष बची स्कूलों का काम नवंबर 2026 तक पूरा कर लेंगे. हाई कोर्ट ने उठाया सवाल- कहां 5 लाख में कैसे होगी पूरी मरम्मत, 5 लाख तो रंग सफेदी में ही लग जाते हैं ऐसा लगता है कि बिना परीक्षण किया सही तौर पर यह राशि तय की गई है. इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा जरूरत पड़ने पर बजट को और बढ़ा दिया जाएगा इसके अलावा स्कूलों के लिए कुल बजट का 11.46 फीसदी बजट मंजूर किया गया है.
 
कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार की गलती की वजह से हादसे होते हैं स्कूलों के निर्माण का निरीक्षण पीडब्ल्यूडी की जगह स्वतंत्र एजेंसी से करानी चाहिए. अदालत ने महाधिवक्ता से कहा आप काम करने की बात कह रहे हो जबकि टीन शेड के नीचे स्कूल संचालित हो रही है स्कूलों की ग्रेडिंग भी तय होनी चाहिए. मामले की अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.
और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 16 Oct 2025 05:56 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Highcourt CM Bhajanlal Sharma RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
जनरल नॉलेज
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
ट्रेंडिंग
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget