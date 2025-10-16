हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jaipur Bus Fire: अब जयपुर में चलती बस में लगी आग, सवारियों में मची अफरातफरी

Jaipur Bus Fire: अब जयपुर में चलती बस में लगी आग, सवारियों में मची अफरातफरी

Jaipur News: जयपुर में चलती लो-फ्लोर बस में आग लगने से अफरातफरी मची. सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. वायरल वीडियो में घटना साफ देखी जा सकती है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 16 Oct 2025 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर में चलते-चलते लो फ्लोर बस में आग लगी. शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली जेसीटीएसएल बस मैं जयपुर के टोंक रोड पुलिया पर चढ़ते वक्त आग लग गई. बस ट्रांसपोर्ट नगर से द्वारकापुरी जा रही थी. इसी दौरान पुलिया पर चढ़ते समय बस में आग लग गई. सवारियों ने ड्राइवर को धुआं उठने की सूचना दी. बस में शोर-शराबा होने के बाद ड्राइवर ने बस को पुलिया पर रोक दिया और बस धूं-धूं कर जलने लगी.

सवारियों की प्रतिक्रिया और बचाव

जेसीटीएसएल की बस सवारियों को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर से द्वारकापुरी जा रही थी. बस में महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी शामिल थे. अचानक बस में धुआं निकलता देख सवारी ने इसकी जानकारी ड्राइवर को दी. पहले तो ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जब धुआं तेज उठने लगा तो चलती बस को पुलिया पर रोक दिया गया. इसके बाद सवारियों ने बस से उतरकर अपनी जान बचाई.

सड़क पर खड़ी बस में लगी आग को देखकर लंबा जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है.

सार्वजनिक परिवहन की समस्या और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का जिम्मा जेसीटीएसएल के पास है. नई बसों की खरीद नहीं होने के चलते पुरानी बसों को ही चलाया जा रहा है, जिनमें आए दिन परेशानी सामने आती है. 

इससे पहले भी कई बार बसें सड़क पर खराब हो गई और सवारियों को परेशानी उठानी पड़ी. मजबूरन पुरानी बसों को चलाने से आमजन को परेशानी हो रही है और जान पर भी खतरा बना रहता है. शहर के बीचो-बीच हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. चलती बस में लगी आग को देखकर हर कोई इस घटना को अपने मोबाइल में कैद करता दिखाई दिया. गनीमत रही कि किसी को जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 16 Oct 2025 01:25 PM (IST)
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
