Jaipur Bus Fire: अब जयपुर में चलती बस में लगी आग, सवारियों में मची अफरातफरी

राजधानी जयपुर में चलते-चलते लो फ्लोर बस में आग लगी. शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली जेसीटीएसएल बस मैं जयपुर के टोंक रोड पुलिया पर चढ़ते वक्त आग लग गई. बस ट्रांसपोर्ट नगर से द्वारकापुरी जा रही थी. इसी दौरान पुलिया पर चढ़ते समय बस में आग लग गई. सवारियों ने ड्राइवर को धुआं उठने की सूचना दी. बस में शोर-शराबा होने के बाद ड्राइवर ने बस को पुलिया पर रोक दिया और बस धूं-धूं कर जलने लगी.

सवारियों की प्रतिक्रिया और बचाव

जेसीटीएसएल की बस सवारियों को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर से द्वारकापुरी जा रही थी. बस में महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी शामिल थे. अचानक बस में धुआं निकलता देख सवारी ने इसकी जानकारी ड्राइवर को दी. पहले तो ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जब धुआं तेज उठने लगा तो चलती बस को पुलिया पर रोक दिया गया. इसके बाद सवारियों ने बस से उतरकर अपनी जान बचाई.

सड़क पर खड़ी बस में लगी आग को देखकर लंबा जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है.

सार्वजनिक परिवहन की समस्या और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का जिम्मा जेसीटीएसएल के पास है. नई बसों की खरीद नहीं होने के चलते पुरानी बसों को ही चलाया जा रहा है, जिनमें आए दिन परेशानी सामने आती है.

इससे पहले भी कई बार बसें सड़क पर खराब हो गई और सवारियों को परेशानी उठानी पड़ी. मजबूरन पुरानी बसों को चलाने से आमजन को परेशानी हो रही है और जान पर भी खतरा बना रहता है. शहर के बीचो-बीच हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. चलती बस में लगी आग को देखकर हर कोई इस घटना को अपने मोबाइल में कैद करता दिखाई दिया. गनीमत रही कि किसी को जान-माल का नुकसान नहीं हुआ.