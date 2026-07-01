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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानहाईकोर्ट का RCA की एडहॉक कमेटी पर बड़ा एक्शन, भंग कर IAS भास्कर सावंत को बनाया प्रशासक

हाईकोर्ट का RCA की एडहॉक कमेटी पर बड़ा एक्शन, भंग कर IAS भास्कर सावंत को बनाया प्रशासक

Jaipur News In Hindi: यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए जारी किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 01 Jul 2026 05:57 PM (IST)
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राजस्थान में मंत्रियों और दूसरे बड़े नेताओं के बेटों व परिवार के अन्य सदस्यों वाले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए की एडहॉक को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने 28 महीने पहले गठित हुई एडहॉक कमेटी को भंग करते हुए यहां प्रशासक की नियुक्ति कर दी है. हाईकोर्ट ने राज्य के सीनियर आईएएस अफसर भास्कर सावंत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का इंचार्ज नियुक्त करते हुए उन्हें खेल गतिविधियों को जारी रखने और 3 महीने में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. 

यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए जारी किया है. राजीव प्रताप सिंह की पीआईएल में कहा गया था कि मौजूदा एडहॉक कमेटी का गठन 28 मार्च 2024 को 3 महीने के लिए किया गया था. कमेटी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव कराकर उसे सभी शक्तियां सौंपनी थी.

 ग्यारह बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ा 

राजस्थान के सहकारिता विभाग ने ग्यारह बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया था. दो दिन पहले भी कार्यकाल बढ़ाया गया है. अदालत में इसे लेकर गहरी नाराजगी जताई है और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार से इस बात का जवाब देने को कहा है कि क्यों ना मनमाने तरीके से काम करने और अदालत का आदेश नहीं मानने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. हाईकोर्ट इस मामले में 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा. अगली सुनवाई में प्रशासक नियुक्त किए गए आईएएस अफसर भास्कर सावंत को चुनाव को लेकर पूरा प्लान कोर्ट के सामने पेश करना होगा. 

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भास्कर सावंत की देखरेख में होंगी गतिविधियां 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीयूष नाग के मुताबिक नए चुनाव होने तक क्रिकेट की गतिविधियां प्रशासक भास्कर सावंत की देखरेख में जारी रहेंगी. उन्हें ही नए चुनाव कराने होंगे और नए पदाधिकारियो को कार्यभार सौंपना होगा. क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियो ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव शत्रुघ्न तिवारी का कहना है कि नेताओं के परिवार वालों ने खेल की संस्था पर काबिज होकर मनमाने तरीके से काम किया है. खेल के नाम पर खिलवाड़ करने की कोशिश की है। हाईकोर्ट के दखल के बाद अब सुधार होने की उम्मीद है. 

गौरतलब है कि एडहॉक कमेटी में कन्वीनर से लेकर सभी सदस्य राजनेताओं के परिवार से हैं. कोई मंत्री का बेटा है तो कोई सांसद और दूसरे नेताओं के परिवार का सदस्य है. एडहॉक कमेटी में जगह पाने को लेकर नेताओं के परिवार वालों में होड़ मची रहती है. हाईकोर्ट का डंडा चलने के बाद अब क्रिकेट एसोसिएशन में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 01 Jul 2026 05:57 PM (IST)
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High Court RCA RAJASTHAN NEWS
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