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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजालौर: पंचायत का अनूठा फरमान, लिव-इन में रह रहे जोड़े पर 21 लाख जुर्माना, परिवारों का सामाजिक बहिष्कार

जालौर: पंचायत का अनूठा फरमान, लिव-इन में रह रहे जोड़े पर 21 लाख जुर्माना, परिवारों का सामाजिक बहिष्कार

Jalore News: पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाकर कहा गया कि बिना शादी साथ रहना समाज की परंपराओं के खिलाफ है. परिवार ने पंचायत के कई सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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राजस्थान के जालोर जिले से पंचायत के एक ऐसे फैसले का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. एक युवक और युवती के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर समाज की पंचायत ने न सिर्फ 21 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया, बल्कि दोनों परिवारों के खिलाफ कई सख्त सामाजिक पाबंदियां भी लागू कर दीं. मामले की शिकायत अब पुलिस तक पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है. 

बताया जा रहा है कि युवती की कम उम्र में शादी कर दी गई थी. बालिग होने के बाद उसका तलाक हो गया. इसके बाद वह अपने ही समाज के एक युवक के साथ रहने लगी. दोनों पिछले कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. जब इसकी जानकारी समाज के लोगों को मिली तो पंचायत की बैठक बुलाई गई.

अलग होने का आदेश न मानने पर 21 लाख का जुर्माना

पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाकर कहा गया कि बिना शादी साथ रहना समाज की परंपराओं के खिलाफ है. पंचायत ने जोड़े को अलग होने का फरमान सुनाया और युवती को अपने माता-पिता के घर लौटने के लिए समय भी दिया. तय समय बीत जाने के बाद दोबारा पंचायत बैठी और इस बार दोनों पर 21 लाख रुपये का दंड लगा दिया गया. 

यहीं पर मामला नहीं रुका. पंचायत ने दोनों परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का भी फैसला सुना दिया. फरमान के मुताबिक समाज का कोई भी व्यक्ति दोनों परिवारों से मेलजोल नहीं रखेगा. उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाएगा और उनके घर भी कोई नहीं जाएगा. इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर आने-जाने और समाज से जुड़े आयोजनों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई. 

फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कार्रवाई की मांग

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पंचायत के इस फैसले के बाद उनका समाज से पूरी तरह संपर्क टूट गया है. रिश्तेदार और समाज के लोग उनसे दूरी बनाने लगे हैं. इसके बाद परिवार ने पंचायत के कई सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में पंचायत के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 01 Jul 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Jalore News RAJASTHAN NEWS
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