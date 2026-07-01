राजस्थान के जालोर जिले से पंचायत के एक ऐसे फैसले का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. एक युवक और युवती के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर समाज की पंचायत ने न सिर्फ 21 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया, बल्कि दोनों परिवारों के खिलाफ कई सख्त सामाजिक पाबंदियां भी लागू कर दीं. मामले की शिकायत अब पुलिस तक पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि युवती की कम उम्र में शादी कर दी गई थी. बालिग होने के बाद उसका तलाक हो गया. इसके बाद वह अपने ही समाज के एक युवक के साथ रहने लगी. दोनों पिछले कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. जब इसकी जानकारी समाज के लोगों को मिली तो पंचायत की बैठक बुलाई गई.

अलग होने का आदेश न मानने पर 21 लाख का जुर्माना

पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाकर कहा गया कि बिना शादी साथ रहना समाज की परंपराओं के खिलाफ है. पंचायत ने जोड़े को अलग होने का फरमान सुनाया और युवती को अपने माता-पिता के घर लौटने के लिए समय भी दिया. तय समय बीत जाने के बाद दोबारा पंचायत बैठी और इस बार दोनों पर 21 लाख रुपये का दंड लगा दिया गया.

यहीं पर मामला नहीं रुका. पंचायत ने दोनों परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का भी फैसला सुना दिया. फरमान के मुताबिक समाज का कोई भी व्यक्ति दोनों परिवारों से मेलजोल नहीं रखेगा. उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाएगा और उनके घर भी कोई नहीं जाएगा. इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर आने-जाने और समाज से जुड़े आयोजनों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई.

फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कार्रवाई की मांग

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पंचायत के इस फैसले के बाद उनका समाज से पूरी तरह संपर्क टूट गया है. रिश्तेदार और समाज के लोग उनसे दूरी बनाने लगे हैं. इसके बाद परिवार ने पंचायत के कई सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में पंचायत के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.