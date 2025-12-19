राजस्थान में ठंड का असर, कोहरे और तापमान में उतार-चढ़ाव पर मौसम विभाग की चेतावनी जारी

राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है और शुक्रवार सुबह भी राज्य के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. इस अवधि में अधिकतम 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 4.0 डिग्री सेल्सियस रहा.

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति

मौसम केंद्र (जयपुर) के मुताबिक, शुक्रवार को भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा छाया रहा, जबकि शेष अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहा. भरतपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में 20 दिसंबर को भी सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ और तापमान में बदलाव

एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 से 22 दिसंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने व न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि, राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग ने बताया कि 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान में एक बार फिर दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. साथ ही 23 और 24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.