राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर की खुदाई, फिर भी 6 साल से लापता बच्चे का नहीं मिला कंकाल

हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर की खुदाई, फिर भी 6 साल से लापता बच्चे का नहीं मिला कंकाल

Rajasthan News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर की खुदाई, फिर भी 6 साल से लापता बच्चे का नहीं मिला कंकाल

Rajasthan News In Hindi: ऊनबड़ा गांव के पास एक चार साल का बच्चा घर आंगन से अचानक लापता हो गया था. इस मामले में पुलिस ने बुधवार को फिर से दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस हाइवे के किनारे खुदवाई करवाई.

By : मुबारिक खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 27 Feb 2026 08:32 PM (IST)
राजस्थान के बांदीकुई पुलिस थाना क्षेत्र के ऊनबड़ा गांव के पास रामदेवा ढाणी से 6 साल पहले लापता हुए 4 साल के बच्चे के कंकाल को बरामद करने के लिए पुलिस ने 7 दिन बाद बुधवार (25 फरवरी) से फिर से दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस हाइवे के किनारे खुदवाई करवाई. यहां दो जेसीबी ने करीब पांच घंटे तक 15 फीट गहरी खुदाई की, लेकिन देर शाम तक भी पुलिस को कुछ नहीं मिला. इससे पहले एक्सप्रेस हाइवे पर अल्ट्रा मशीन से हाइवे के अंदर 15 फीट गहराई तक जांचा गया था. तमाम प्रयास करने के बाद भी पुलिस अभी तक कंकाल को बरामद नहीं कर सकी है.

बच्चे का अपहरण कर की हत्या, दिल्ली-मुंबई-एक्सप्रेस-वे के नीचे गाड़ी लाश

ऊनबड़ा गांव के पास से 16 अगस्त 2020 को एक चार साल का बच्चा सुबह 10 बजे घर आंगन से अचानक लापता हो गया था. परिजनों ने अगले दिन बच्चे की गुमशुदगी की रिपॉट पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी. लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका. इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया.

इस मामले में एक माह पहले जांच अधिकारी महिला सेल दौसा के एएसपी योगेंद्र फौजदार ने जांच करते हुए बच्चे के पड़ोस में रहने वाले युवक को 10 दिन पहले डिटेन किया था. युवक ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसने बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली-मुंबई-एक्सप्रेस-वे के नीचे गाड़ दिया था.

बताई जगहों पर खुदाई करने पर भी नहीं मिली लाश

पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवक एक्सप्रेस-वे पर बच्चे को गाड़ने की जगह ठीक प्रकार से नहीं बता पा रहा है. उसकी बताई जगहों पर खुदाई करवाने के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर एक्सप्रेस-वे कंपनी की तरफ से दिल्ली से एक मशीन मंगवाई गई. मशीन के माध्यम से एक्सप्रेस-वे के नीचे 15 फीट तक की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई. इसके बाद बुधवार को मशीन द्वारा चिह्नित की जगहों पर पुलिस ने दो जेसीबी मशीन से खुदाई करवाई.

पुलिस ने दो जेसीबी मशीन से की 15 फीट गहरी खुदाई

जिस समय यह बच्चा गाड़ा गया उस दौरान हाइवे का निर्माण चल रहा था और अभी यहां करीब 12 फीट ऊंची सड़क बनी हुई है. ऐसे में पुलिस 19 फरवरी को डिटेन किए युवक को साथ आकर ढाणी के पास एक्सप्रेस-वे के किनारे खुदाई कार्य किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने बुधवार को फिर से दो जेसीबी मंगवाकर यहां खुदाई कार्य शुरू करवाया. पुलिस ने दोपहर 12 बजे से एक्सप्रेस-वे के किनारे खुदाई कार्य शुरू करवाया, जिसमें दो जेसीबी लगी हुई है.

करीब पांच घंटे से खुदाई कार्य चला लेकिन बच्चे का कंकाल नहीं मिला. गौरतलब है कि पुलिस इस मामले में पड़ोसी युवक के साथ एक महिला को भी डिटेन कर चुकी है. दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है. पुलिस की खुदाई के दौरान बच्चे के परिजन टकटकी लगाए बैठे रहे कि उनके बच्चे का कंकाल मिले.

दिल्ली से मंगवाई मशीन बताती है, नीचे कुछ है या नहीं

दिल्ली से मंगवाई जीपीआर मशीन एक्सरे की तरह अल्ट्रा मशीन है. यह जमीन के अंदर करीब 15 फीट के तक जांच कर बताती है कि नीचे कुछ है या नहीं. यह कंकाल के बारे में सटीक जानकारी तो नहीं दे सकती, लेकिन जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ या नहीं, इसकी जानकारी देती है. युवक के बयान के अनुसार पुलिस को आशंका है कि एक्सप्रेस-वे के नीचे बच्चे का शव गड़ा हुआ है. मंगलवार शाम को पुलिस ने मशीन के आधार पर जगह चिह्नित की गई और बुधवार को खुदाई की, लेकिन यहां कुछ नहीं मिला.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 27 Feb 2026 08:32 PM (IST)
Rajasthan Police Delhi-Mumbai Expressway CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
