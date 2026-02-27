भरतपुर: शराब की दुकान से परेशान महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, ठेके में लगाई आग, लाखों का नुकसान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBharatpur News: शराब की दुकान से परेशान महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, ठेके में लगाई आग, लाखों का नुकसान

Bharatpur News In Hindi: भरतपुर के रूपवास में, जरेला और बिनुआ गांव की महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने की मांग अनसुनी होने पर लाठियों से हमला कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Feb 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जरेला और बिनुआ गांव के बीच स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग लंबे समय से अनसुनी रहने के बाद सैकड़ों महिलाएं लाठियां लेकर घरों से निकल पड़ीं और शराब के ठेके पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी. दुकान पर काम कर रहे सेल्समैनों ने भागकर अपनी जान बचाई.

काफी समय से चल रही थी मांग, नहीं हुई सुनवाई

जानकारी के अनुसार गांव की महिलाएं काफी समय से शराब की दुकान को गांव से हटाने के लिए प्रयास कर रही थीं. महिलाओं का कहना था कि इस दुकान के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है. लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो गांव की सभी महिलाएं एकजुट होकर लाठियां लेकर शराब के ठेके पर पहुंच गईं.

दुकान को लगाई आग, 15 लाख का नुकसान

महिलाओं ने शराब की दुकान के अंदर रखी सभी बोतलें फोड़ दीं और फिर दुकान में आग लगा दी. इस घटना में शराब ठेका संचालक को करीब 15 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है. सेल्समैन बनवारीलाल ने बताया कि जरेला गांव की महिलाएं भारी तादाद में लाठियों के साथ ठेके पर आईं और तोड़फोड़ शुरू कर दी. उन्होंने महिलाओं को समझाने की कोशिश की लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हुईं और बाद में दुकान को आग लगा दी.

पुलिस पहुंची, दमकल से बुझाई आग

सूचना मिलते ही रूपवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाया गया. थाना अधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि शराब के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी, मौके पर टीम भेजी गई. शिकायत आने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. पुलिस मामला दर्ज कर कार्यवाही में जुटी है.

 

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Bharatpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

