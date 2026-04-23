49+2 का जवाब नहीं दे पाए बच्चे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लगाई शिक्षकों की क्लास

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दो दिवसीय गंगानगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया. इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जिन पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान मंत्री का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब छात्र-छात्राएं उनके द्वारा पूछे गए बेहद आसान सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए.

शिक्षा मंत्री के असान सवाल के जवाब नहीं दे पाए छात्र

दौरे के दौरान मंत्री दिलावर ने एक छात्र से 49 में 2 जोड़ने का सवाल पूछा. छात्र पहले 60 बोला और फिर स्टाफ के संकेत देने पर 51 जवाब दिया. इससे पहले वही छात्र घटाव का एक सवाल सही हल कर चुका था, लेकिन साधारण जोड़ में उलझ गया. इस स्थिति को देखकर मंत्री ने शिक्षकों को फटकार लगाई और शिक्षा के स्तर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि बुनियादी गणित तक में छात्रों की कमजोरी चिंताजनक है.

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700 की आबादी में से स्कूल में सिर्फ 32 छात्र की मौजूद

इसके अलावा, मंत्री ने स्कूल में छात्रों की कम संख्या पर भी नाराजगी जताई. गांव की लगभग 700 की आबादी के मुकाबले विद्यालय में केवल 32 छात्र ही उपस्थित पाए गए. मंत्री ने कहा कि जब स्कूल में 6 शिक्षक तैनात हैं, तो पढ़ाई का स्तर और छात्रों की संख्या दोनों बेहतर होनी चाहिए.

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में लापरवाही के मामले भी सामने आए. स्कूल के प्रिंसिपल गिरजा शंकर बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित मिले, जबकि दो अन्य शिक्षक भी बिना अनुमति के गैरहाजिर पाए गए. कक्षा 7 के निरीक्षण में केवल 3 छात्र ही मौजूद थे. इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए मंत्री ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया.

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