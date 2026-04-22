राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव की वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद जयपुर में हाईकोर्ट पोलिंग सेंटर की वोटिंग स्थगित कर दी गई. इस पोलिंग सेंटर पर करीब 14,800 मतदाता थे और यहां 28 पोलिंग बूथ बनाए गए थे. आरोप है कि सुबह मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही कुछ प्रत्याशी और उनके समर्थक अव्यवस्था फैलाने लगे, जिस पर अन्य उम्मीदवारों ने एतराज जताया. साथ ही बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगे.

इस स्थिति को देखते हुए चुनाव अधिकारी बसंत सिंह छाबा ने पहले आधे घंटे और फिर एक घंटे के लिए मतदान रोका, लेकिन हंगामा शांत नहीं होने पर अंततः वोटिंग स्थगित कर दी गई. उनके मुताबिक अब आगे मतदान को लेकर हाई पावर कमेटी ही फैसला करेगी.

बार काउंसिल के 23 सदस्यों के लिए 234 उम्मीदवार

बार काउंसिल के 23 सदस्यों के लिए पूरे राजस्थान में मतदान हो रहा है, जिसमें कुल 234 उम्मीदवार मैदान में हैं और 84,292 मतदाताओं को वोटिंग में हिस्सा लेना था. इनमें सबसे ज्यादा करीब 22,000 मतदाता राजधानी जयपुर में हैं, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट बेंच में बनाए गए इस पोलिंग सेंटर पर करीब 14,800 मतदाता थे. मगर इस केंद्र पर हंगामे के कारण वोटिंग रोकनी पड़ी. जयपुर के अलावा कई अन्य जिलों में भी वोटिंग को लेकर हंगामे की खबरें आई हैं, हालांकि कहीं और वोटिंग स्थगित नहीं की गई है.

पहले तय कार्यक्रम के अनुसार सभी जिलों से आए बैलेट पेपर की गिनती 29 अप्रैल से जोधपुर में होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में वोटिंग स्थगित होने के बाद अब काउंटिंग को लेकर सस्पेंस बन गया है और जयपुर में वोटिंग पूरी होने के बाद ही नई तारीख घोषित की जाएगी.

राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम पर फर्जी पत्र वायरल, तीन कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार

25 पदों में से 2 सीटों पर महिला अधिवक्ता होंगी नामित

इस चुनाव में पहली बार 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. कुल 25 पदों में से 2 सीटों पर महिला अधिवक्ताओं को नामित किया जाना है, जबकि 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वोटिंग स्थगित होने से महिला उम्मीदवारों में निराशा है. वहीं चुनाव अधिकारी बसंत सिंह छाबा ने भी वोटिंग स्थगित होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.