बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र में हुए चर्चित मनीष जांगू हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी बाहरी दुश्मनी का परिणाम नहीं, बल्कि अवैध प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने की सोची-समझी साजिश थी, जिसे उसकी ही पत्नी ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार, नागौर जिले के अलाय क्षेत्र के निवासी मनीष जांगू की शादी कुछ वर्ष पूर्व निकिता से हुई थी. शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे रिश्तों में दरार आ गई. इसी दौरान निकिता की पहचान एक नाबालिग युवक से हुई, जो समय के साथ प्रेम संबंध में बदल गई. मनीष इस संबंध में बाधा बन रहा था, जिससे छुटकारा पाने के लिए दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई.

योजना के तहत 17 अप्रैल को नाबालिग ने मनीष को बहाने से बुलाया और जीप में घुमाने के दौरान उसे गन्ने के रस में सल्फास मिलाकर पिला दिया, जिससे वह अचेत हो गया. इसके बाद साउंड सिस्टम के तार से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की. शव को रोही बंधा क्षेत्र के एक सुनसान तालाब में झाड़ियों में फेंक दिया गया, जबकि मृतक का मोबाइल फोन करीब दो किलोमीटर दूर फेंक दिया गया ताकि लोकेशन भ्रमित हो सके और मामला लूटपाट जैसा लगे.

ऐसे पुलिस को लगा सुराग

इस पूरे घटनाक्रम में तकनीक पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई. केड़ली गांव के पास एक स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध बोलेरो वाहन दिखाई दिया. फुटेज में गाड़ी के पीछे की गतिविधियों ने पुलिस को शक की दिशा दी, जिसके बाद कॉल डिटेल, चैटिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और मामला खुल गया.

दोनों आरोपियों को पकड़ा

एएसपी ग्रामीण बी.एल. मीणा के नेतृत्व में गठित चार टीमों ने गहन जांच करते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया. पुलिस ने नाबालिग प्रेमी को निरुद्ध कर लिया है, जबकि पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.