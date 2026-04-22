हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबीकानेर: गन्ने के जूस में जहर, तार से घोंटा गला, नाबालिग के साथ मिलकर पत्नी पति को दी खौफनाक मौत

बीकानेर: गन्ने के जूस में जहर, तार से घोंटा गला, नाबालिग के साथ मिलकर पत्नी पति को दी खौफनाक मौत

Bikaner News In Hindi: एएसपी ग्रामीण बी.एल. मीणा के नेतृत्व में गठित चार टीमों ने गहन जांच करते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 22 Apr 2026 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र में हुए चर्चित मनीष जांगू हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी बाहरी दुश्मनी का परिणाम नहीं, बल्कि अवैध प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने की सोची-समझी साजिश थी, जिसे उसकी ही पत्नी ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार, नागौर जिले के अलाय क्षेत्र के निवासी मनीष जांगू की शादी कुछ वर्ष पूर्व निकिता से हुई थी. शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे रिश्तों में दरार आ गई. इसी दौरान निकिता की पहचान एक नाबालिग युवक से हुई, जो समय के साथ प्रेम संबंध में बदल गई. मनीष इस संबंध में बाधा बन रहा था, जिससे छुटकारा पाने के लिए दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई.

योजना के तहत 17 अप्रैल को नाबालिग ने मनीष को बहाने से बुलाया और जीप में घुमाने के दौरान उसे गन्ने के रस में सल्फास मिलाकर पिला दिया, जिससे वह अचेत हो गया. इसके बाद साउंड सिस्टम के तार से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की. शव को रोही बंधा क्षेत्र के एक सुनसान तालाब में झाड़ियों में फेंक दिया गया, जबकि मृतक का मोबाइल फोन करीब दो किलोमीटर दूर फेंक दिया गया ताकि लोकेशन भ्रमित हो सके और मामला लूटपाट जैसा लगे.

ऐसे पुलिस को लगा सुराग

इस पूरे घटनाक्रम में तकनीक पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई. केड़ली गांव के पास एक स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध बोलेरो वाहन दिखाई दिया. फुटेज में गाड़ी के पीछे की गतिविधियों ने पुलिस को शक की दिशा दी, जिसके बाद कॉल डिटेल, चैटिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और मामला खुल गया.

दोनों आरोपियों को पकड़ा

एएसपी ग्रामीण बी.एल. मीणा के नेतृत्व में गठित चार टीमों ने गहन जांच करते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया. पुलिस ने नाबालिग प्रेमी को निरुद्ध कर लिया है, जबकि पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Published at : 22 Apr 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Bikaner News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
बीकानेर: गन्ने के जूस में जहर, तार से घोंटा गला, नाबालिग के साथ मिलकर पत्नी पति को दी खौफनाक मौत
बीकानेर: गन्ने के जूस में जहर, तार से घोंटा गला, नाबालिग के साथ मिलकर पत्नी पति को दी खौफनाक मौत
राजस्थान
Jodhpur News: फलोदी में बेखौफ बदमाश, सरकारी अस्पताल में लहराई तलवार
जोधपुर: फलोदी में बेखौफ बदमाश, सरकारी अस्पताल में लहराई तलवार
राजस्थान
राजस्थान बार काउंसिल चुनाव में बवाल, फर्जी वोटिंग के आरोपों के बीच HC ने चुनाव रोका, उम्मीदवारों पर आरोप
राजस्थान बार काउंसिल चुनाव में बवाल, फर्जी वोटिंग के आरोपों के बीच HC ने चुनाव रोका, उम्मीदवारों पर आरोप
राजस्थान
'फोटो खींच लो फिर कहोगे बनती नहीं है...', सचिन पायलट से हाथ मिलाकर पत्रकार से बोले अशोक गहलोत
'फोटो खींच लो फिर कहोगे बनती नहीं है...', सचिन पायलट से हाथ मिलाकर पत्रकार से बोले अशोक गहलोत
Advertisement

वीडियोज

Iran Attacks on 2 Ships in Hormuz: ट्रंप की धमकी ने अमेरिका को ही दलदल में धकेला? | US Iran War
Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में कुल 91 लाख नाम कटने का कितना असर?
बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में 91 लाख नाम कटने का असर कितना
विश्व
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त, हो सकता है ये कल...', ईरान-अमेरिका जंग पर राजनाथ सिंह का चौंकाने वाला बयान
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त', ईरान-US जंग पर राजनाथ का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
आईपीएल 2026
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
Results
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget