राजस्थान निकाय चुनाव: डूंगरपुर के 40 वार्डों में कल वोटिंग, प्रशासन अलर्ट

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर डूंगरपुर में चुनावी घमासान अब मतदान के मुहाने पर पहुंच गया है. डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में बुधवार (9 सितंबर) को प्रथम चरण का मतदान होगा. मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रशासन ने मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मंगलवार (8 सितंबर) को भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों ने पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. इसके बाद मतदान दलों को आवश्यक चुनाव सामग्री के साथ उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है.

बुधवार को होगा मतदान

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में बुधवार को होने वाला मतदान चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नगर परिषद के 40 वार्डों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पार्षदों के चुनाव में अपना फैसला सुनाएंगे. मतदान को लेकर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अभियान थम चुका है.

चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों की नजरें मतदान प्रतिशत और मतदाताओं के रुख पर टिकी हैं. वहीं जिला प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने की चुनौती है. मतदान से पहले प्रशासन की ओर से सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं से लेकर मतदान दलों की सुरक्षित रवानगी तक हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है.

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जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में दिया गया अंतिम प्रशिक्षण

मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर देशलदान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के रजिस्ट्रार अशोक कुमार द्वितीय भी मौजूद रहे.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को मतदान केंद्र पर उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के नियमों और दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए.

प्रशिक्षण के दौरान मतदान शुरू होने से पहले की तैयारियों, मतदान के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव सामग्री को निर्धारित स्थान पर जमा कराने की प्रक्रिया को लेकर भी आवश्यक जानकारी दी गई.

मतदान केंद्रों पर निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश

अधिकारियों ने मतदान दलों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता नहीं हो, इसके लिए पीठासीन अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए.

मतदान के दौरान किसी तरह की समस्या या स्थिति उत्पन्न होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने के लिए कहा गया. साथ ही मतदान केंद्र पर कानून-व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी टीमें

अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान टीमों को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है. मतदान दलों को आवश्यक चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. दल अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान दिवस से पहले की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करेंगे.

प्रशासन की कोशिश है कि मतदान शुरू होने से पहले प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं. मतदान दलों की रवानगी से लेकर उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचने तक प्रशासनिक स्तर पर निगरानी रखी जा रही है.

अंतिम दौर में प्रशासन की तैयारियां

डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में होने वाले प्रथम चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ-साथ चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है. प्रशासन का मुख्य फोकस है कि मतदान के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

अधिकारियों ने मतदान कर्मियों को दिए सख्त निर्देश

अंतिम प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदान दलों से कहा कि वे चुनाव ड्यूटी को गंभीरता से लें और मतदान प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराएं. मतदान केंद्र पर मतदाताओं के साथ उचित व्यवहार करने और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया. जिला प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ ही किसी भी तरह की शिकायत या विवाद की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रशिक्षण के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र रेगर, नगर परिषद डूंगरपुर के रिटर्निंग अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए.

अब मतदाताओं के फैसले का इंतजार

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में प्रचार का शोर थमने के बाद अब पूरी निगाहें बुधवार होने वाले मतदान पर हैं. 40 वार्डों में होने वाले प्रथम चरण के मतदान में मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. एक ओर प्रत्याशी और राजनीतिक दल अपने-अपने पक्ष में मतदान की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराने की तैयारी में जुटा है.

मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण और रवानगी के साथ ही डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव का सबसे अहम चरण शुरू हो गया है. अब देखना होगा कि मतदाता किसके पक्ष में अपना जनादेश देते हैं और नगर परिषद की सियासत में किसका पलड़ा भारी रहता है.

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