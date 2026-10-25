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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा में 9 दिन में 3 प्रसूताओं की मौत, इलाज में लापरवाही के आरोप

कोटा में 9 दिन में 3 प्रसूताओं की मौत, इलाज में लापरवाही के आरोप

कोटा में 9 दिन में तीन प्रसूताओं की मौत से बवाल मचा हुआ है. सीजेरियन के बाद बिगड़ी तबीयत ने चिंता बढ़ाई. परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 25 Oct 2026 03:51 PM (IST)
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कोटा में प्रसव के बाद महिलाओं की मौत के मामलों ने एक बार फिर चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सीजेरियन ऑपरेशन के बाद महज 9 दिन के भीतर तीन प्रसूताओं की मौत से स्वास्थ्य महकमे में चिंता बढ़ गई है. ताजा मामला जेके लोन अस्पताल का है, जहां बारां जिले के छबड़ा निवासी 26 वर्षीय शबनम बानो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 

परिजनों ने अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही बरतने के इल्जाम लगाए हैं. वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला को गंभीर हालत में कोटा लाया गया था. जानकारी के मुताबिक, शबनम को 22 अक्टूबर को बारां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों के अनुसार, चिकित्सकों ने अगले दिन ऑपरेशन से प्रसव कराने की बात कही थी. इसके लिए रात से ही शबनम का खाना-पीना बंद करवा दिया गया. 

मृतका के भाई ने लगाया आरोप

मृतका के भाई सरफराज का आरोप है कि करीब 12 घंटे गुजरने के बावजूद ऑपरेशन नहीं किया गया और इस दौरान उसकी बहन की तबीयत बिगड़ने लगी. सरफराज के मुताबिक, 23 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे शबनम को आरएल-500 ड्रिप चढ़ाई गई. 

इसके कुछ ही देर बाद उसे दौरे पड़ने लगे और हालत नाजुक हो गई. आनन-फानन में उसे कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया. यहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शबनम की जान नहीं बच सकी. शनिवार रात करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई.

कोमा की हालत में पहुंची थी महिला

जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला के मुताबिक, शबनम को बारां के अस्पताल में ही दौरे पड़ने लगे थे. वहां उसे दो दिन से भर्ती रखा गया था, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया. 23 अक्टूबर की रात जब महिला को कोटा लाया गया, तब वह कोमा की हालत में थी. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, परिजनों को महिला की गंभीर स्थिति से अवगत कराने के बाद नवजात को बचाने के लिए उपचार संबंधी निर्णय लिया गया.

पहले भी दो प्रसूताओं की जा चुकी है जान

कोटा में प्रसव के बाद मौत का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले 16 अक्टूबर को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीजेरियन के बाद 40 वर्षीय रेशमा की मौत हो गई थी. बताया गया कि किडनी फेल होने से उसकी जान गई.

इसके अगले ही दिन, 17 अक्टूबर को सीजेरियन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के चलते रोशन बैरवा ने भी दम तोड़ दिया था. अब शबनम की मौत के बाद नौ दिन के भीतर तीन प्रसूताओं की जान जाने का मामला सामने आया है.

मई में भी सामने आया था ऐसा ही मामला

कोटा में इससे पहले मई 2026 में भी प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामलों ने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 5 मई को सीजेरियन के बाद 12 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आया था.

इनमें पायल, ज्योति, प्रिया, पिंकी और शिरीन की मौत हो गई थी, जबकि रागिनी, धन्नी, सुशीला, चंद्रकला, किरण, पिंकी और आरती को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बीच प्रसव के दौरान और उसके बाद महिलाओं की सेहत की निगरानी, समय पर उपचार तथा गंभीर स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता की अहमियत फिर चर्चा में है. शबनम के परिजनों ने उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए हैं, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 25 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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