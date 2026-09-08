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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: आमेर किले में गाइड मनीष की हत्या के बाद तनाव, बाजार बंद

जयपुर: आमेर किले में गाइड मनीष की हत्या के बाद तनाव, बाजार बंद

जयपुर में गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है. घटना के बाद बाजार बंद कर लोग सड़क जाम कर धरने पर बैठे गए. निकाय चुनाव की वोटिंग से कुछ घंटे पहले हुई घटना ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Sep 2026 03:59 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर किले के बाहर पर्यटकों को रास्ता बताने के विवाद में टूरिस्ट गाइड मनीष सैनी की चाकू मार कर हत्या किए जाने की घटना के विरोध में मंगलवार (8 सितंबर) को जमकर हंगामा हो रहा है. स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर रखा है और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क जाम कर धरने पर बैठे हुए हैं.

मृतक और आरोपियों के अलग-अलग समुदाय के होने की वजह से यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. साथ ही सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य की मौजूदगी में बातचीत कर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है. हालांकि अभी तक यह विवाद सुलझ नहीं सका है.

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'योगी स्टाइल' में इंसाफ की मांग

गाइड की हत्या के बाद बाजार बंद कर सड़कों पर बैठे लोग यूपी के 'योगी स्टाइल' में ऑन द स्पॉट इंसाफ किए जाने की मांग कर रहे हैं. पहली मांग आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने, दूसरी उनका एनकाउंटर किए जाने और तीसरी पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद किए जाने की है.

इस मामले में आमेर पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली है. दरअसल जीप ड्राइवर आजम का टूरिस्ट को रास्ता बताने के विवाद में गाइड मनीष से 2 सितंबर को विवाद हुआ था. यह विवाद किले के नीचे जीप पार्किंग स्टैंड में हुआ था. जानकारी के मुताबिक इस मामले में पीड़ित मनीष ने आमेर थाने में लिखित तौर पर शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. 

आमेर पुलिस पर लापरवाही के आरोप

आरोप यह लग रहे हैं कि अगर पुलिस ने उसे दिन इस मामले में दखल देते हुए कोई कार्रवाई की होती तो सोमवार को यह घटना ना होती. सोमवार को भी आरोपी जीप ड्राइवर आजम और गाइड मनीष आमने-सामने हो गए. दोनों के बीच कहा सुनी हुई. इस दौरान आजम ने गाइड मनीष पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तकरीबन 23 घंटे के इलाज के बाद आज मनीष की मौत हो गई.

मनीष की मौत के बाद आमेर इलाके में कोहराम मचा हुआ है. सैकड़ो की संख्या में लोग सड़क जाम कर धरने पर बैठे हुए हैं. लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर आमेर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर रखा है. इस वजह से आमेर का किला भी बंद है. 

आमेर इलाका पुलिस छावनी में तब्दील

बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने का भरोसा भी दिल आया. हालांकि लोग तत्काल प्रभाव से बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे. इस वजह से कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया और गो-बैक के नारे लगाए. पूरा आमेर इलाका अब भी पुलिस छावनी में तब्दील है. जयपुर के ग्रामीण इलाके समेत राजस्थान के 39 जिलों में कल नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है. चुनाव से कुछ घंटे पहले हो रहे हमले ने प्रशासन का सिरदर्द बढ़ा दिया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Sep 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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