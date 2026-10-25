जोधपुर की 12 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, CM भजन लाल के फैसले से किसानों में जगी उम्मीद

राजस्थान में खरीफ फसल वर्ष 2026 (संवत् 2083) के दौरान कम बारिश और सूखे के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने जोधपुर जिले की 12 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. सरकार के इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. सूखे के कारण कृषि उत्पादन, पशुओं के चारे और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पर पड़ने वाले असर को देखते हुए प्रशासन को राहत व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार ओसियां, तिवरी, बालेसर, बावड़ी, शेरगढ़, शेखाला, पीपाड़ शहर, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर, झंवर, बिलाड़ा और लूणी तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. जिले की शेष कुछ तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया अभी जारी है.

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सूखा प्रबंधन संहिता के आधार पर लिया निर्णय

राज्य सरकार ने यह फैसला भारत सरकार की सूखा प्रबंधन संहिता-2016 और ड्राउट मॉनिटरिंग पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लिया है. कम वर्षा, सतही जल और भूजल की उपलब्धता में गिरावट तथा फसलों की स्थिति का आकलन करने के बाद प्रभावित तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 की धारा 3 और 4 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार राहत से जुड़े अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह माह तक प्रभावी रहेंगे. इसके तहत पात्र लोगों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराई जा सकेगी.

जिला कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश

जिला कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों और विभागीय अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों का आकलन कर राहत एवं सहायता की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने राजस्व, कृषि, पशुपालन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा है.

अधिकारियों को फसल खराबे का आकलन करने, आंकड़ों का सत्यापन करने और पात्र किसानों की पहचान कर नियमानुसार सहायता संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, चारा डिपो, पशु शिविर, पशुओं के लिए पानी और पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है.

किसानों और पशुपालकों को मिल सकेंगे राहत के लाभ

सूखे का असर केवल फसलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पशुधन, चारे की उपलब्धता, पेयजल और ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ता है. अधिसूचना के तहत पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार भू-राजस्व वसूली स्थगित करने, ऋण स्थगन तथा अन्य राहत उपायों का लाभ दिया जा सकेगा.

प्रशासन का जोर प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों तक सहायता पहुंचाने पर है. अब संबंधित विभागों की ओर से स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी.

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