कोटा: 50 रुपये के जुर्माने पर विवाद, पार्किंग कर्मी पर लाठी-सरियों से हमला

कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में महज 50 रुपये के जुर्माने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक वारदात में तब्दील हो गया. नो-पार्किंग जोन से गाड़ी हटाने और जुर्माने की रसीद कटवाने की बात पर कुछ युवकों ने पार्किंग कर्मी के साथ पहले गाली-गलौज की और फिर अपने अन्य साथियों को बुलाकर लाठी-सरियों से हमला कर दिया.

हमले में पार्किंग कर्मी भगत का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि सिर, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं. इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे अस्पताल परिसर में हुई इस घटना को लेकर मामला चर्चा में आ गया है.

50 रुपये की रसीद पर शुरू हुई कहासुनी

जानकारी के मुताबिक, एमबीएस अस्पताल के मुख्य गेट के पास नो-पार्किंग जोन में कुछ गाड़ियां खड़ी थीं. पार्किंग स्टैंड संचालक मोहम्मद यूनुस के पार्टनर भगत ने बताया कि नियमों के मुताबिक, नो-पार्किंग क्षेत्र से गाड़ी हटाकर पार्किंग परिसर में लाने पर 50 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. इसी के तहत जब संबंधित वाहन चालकों से जुर्माने की रसीद कटवाने को कहा गया, तो उन्होंने रुपये देने से इनकार कर दिया. देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने तकरार का रूप ले लिया.

दूसरी गाड़ियों को लेकर करने लगे बहस

पीड़ित भगत के मुताबिक, युवकों ने सवाल उठाया कि जब वहां दूसरी गाड़ियां भी खड़ी हैं, तो उनकी गाड़ी को ही क्यों हटाया जा रहा है. इस पर उन्हें बताया गया कि वहां खड़ी अन्य गाड़ियां अस्पताल स्टाफ की हैं.

अस्पताल कर्मचारी मरीजों की खिदमत में 12 से 14 घंटे तक लगातार ड्यूटी करते हैं, लिहाजा उनकी गाड़ियों को लेकर अलग परिस्थिति थी. इसी बात पर युवक नाराज हो गए और गाली-गलौज करने लगे.

साथियों को बुलाकर लाठी-सरियों से हमला

आरोप है कि कहासुनी के बाद युवकों ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद पार्किंग कर्मी भगत पर लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया. हमले में भगत के एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि सिर, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं. अचानक हुई मारपीट से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

CCTV फुटेज सामने आने से बढ़ी चर्चा

इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. अस्पताल परिसर जैसे संवेदनशील स्थान पर पार्किंग को लेकर हुए विवाद और मारपीट की घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अस्पताल में हर दिन बड़ी तादाद में मरीज और उनके परिजन आते हैं. ऐसे में परिसर में इस तरह की हिंसक घटना लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती है.

अस्पताल परिसर की सुरक्षा पर सवाल

एमबीएस अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था को लेकर हुए इस विवाद ने एक बार फिर व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजामों पर बहस छेड़ दी है. सवाल यह है कि जहां मरीजों को इलाज और उनके परिजनों को सहूलियत मिलनी चाहिए, वहां पार्किंग के महज 50 रुपये के जुर्माने को लेकर नौबत लाठी-सरियों से हमले तक कैसे पहुंच गई. पार्किंग कर्मी के हाथ में फ्रैक्चर और शरीर पर आई चोटों के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है.

राजस्थान: पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म, कहीं झड़प तो हुआ विरोध प्रदर्शन

