राजस्थान में आज 16 दिसंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के तहत 5.48 करोड़ मतदाताओं में से 16.46 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा.

इन मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे. चुनाव आयोग का कहना है कि यह मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी तरह की त्रुटि या विवाद से बचा जा सके.

नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं- राज्य निर्वाचन अधिकारी

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और नोटिस प्रक्रिया के तहत जिन 16.46 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, उन्हें जरूरी दस्तावेज निर्धारित समयसीमा में जमा कराने होंगे. राज्य के निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. दस्तावेज सही पाए जाने पर किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा. यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वे तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

सुधार करने के लिए मिगेला पर्याप्त समय

अपील और सुधार के अवसर को लेकर चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि मतदाताओं को पर्याप्त मौके दिए जाएंगे. यदि किसी को ड्राफ्ट सूची में आपत्ति है या नाम, पता अथवा अन्य विवरण में सुधार कराना है, तो इसके लिए निर्धारित चरणों में अपील की जा सकेगी. राज्य की 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई है. केवल बारा जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकी थी.

राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा ड्राफ्ट

ड्राफ्ट लिस्ट की उपलब्धता और राजनीतिक दलों की भूमिका के तहत राज्य के 61,136 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाएगी. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय रहते आपत्तियों का निपटारा किया जा सकेगा. यह सूची राज्य निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी, जहां मतदाता अपना नाम आसानी से जांच सकेंगे और जरूरत पड़ने पर सुधार या दावा दर्ज कर सकेंगे.