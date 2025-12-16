हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 16.46 लाख वोटर्स को मिलेगा नोटिस, लाखों लोगों पर नजर

राजस्थान में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 16.46 लाख वोटर्स को मिलेगा नोटिस, लाखों लोगों पर नजर

SIR Voter Draft List: राजस्थान में SIR के तहत आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसमें 5.48 करोड़ में से 16.46 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे. त्रुटि होने पर चुनाव आयोग अपील के कई अवसर देगा.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 16 Dec 2025 08:44 AM (IST)
राजस्थान में आज 16 दिसंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के तहत 5.48 करोड़ मतदाताओं में से 16.46 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा. 

इन मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे. चुनाव आयोग का कहना है कि यह मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी तरह की त्रुटि या विवाद से बचा जा सके.

नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं- राज्य निर्वाचन अधिकारी

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और नोटिस प्रक्रिया के तहत जिन 16.46 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, उन्हें जरूरी दस्तावेज निर्धारित समयसीमा में जमा कराने होंगे. राज्य के निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. दस्तावेज सही पाए जाने पर किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा. यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वे तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

सुधार करने के लिए मिगेला पर्याप्त समय

अपील और सुधार के अवसर को लेकर चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि मतदाताओं को पर्याप्त मौके दिए जाएंगे. यदि किसी को ड्राफ्ट सूची में आपत्ति है या नाम, पता अथवा अन्य विवरण में सुधार कराना है, तो इसके लिए निर्धारित चरणों में अपील की जा सकेगी. राज्य की 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई है. केवल बारा जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकी थी.

राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा ड्राफ्ट

ड्राफ्ट लिस्ट की उपलब्धता और राजनीतिक दलों की भूमिका के तहत राज्य के 61,136 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाएगी. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय रहते आपत्तियों का निपटारा किया जा सकेगा. यह सूची राज्य निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी, जहां मतदाता अपना नाम आसानी से जांच सकेंगे और जरूरत पड़ने पर सुधार या दावा दर्ज कर सकेंगे.

Published at : 16 Dec 2025 08:44 AM (IST)
RAJASTHAN NEWS SIR
विश्व
India vs Mexico Currency: भारत पर जिसने लगाया 50 फीसदी टैरिफ, उस मेक्सिको की करेंसी कितनी मजबूत, हैरान कर देगा आंकड़ा
भारत पर जिसने लगाया 50 फीसदी टैरिफ, उस मेक्सिको की करेंसी कितनी मजबूत, हैरान कर देगा आंकड़ा
दिल्ली NCR
दिल्ली के जाफराबाद में देर रात 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, बुआ के बेटों पर मर्डर का शक
दिल्ली के जाफराबाद में देर रात 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, बुआ के बेटों पर मर्डर का शक
विश्व
Oman Vs Indian Rupee: ओमान जाएंगे पीएम मोदी, वहां के 500 भारत में बना देंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू उड़ा देगी होश
ओमान जाएंगे पीएम मोदी, वहां के 500 भारत में बना देंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू उड़ा देगी होश
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
Embed widget