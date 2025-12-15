हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCM भजनलाल के जन्मदिन पर राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे, गिनवाईं उपलब्धियां, कांग्रेस को घेरा

CM भजनलाल के जन्मदिन पर राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे, गिनवाईं उपलब्धियां, कांग्रेस को घेरा

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने जन्मदिन और सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर मंदिरों में माथा टेका. गौशाला में गौ माता की पूजा की.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Dec 2025 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के सोमवार (15 दिसंबर) को दो साल पूरे हो गए हैं. आज ही सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है. हालांकि यह खास मौका भी सियासी संग्राम का सबब बन गया. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए उसे लुटेरा करार दिया तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम और उनकी सरकार के पास गिनाने के लिए पांच काम भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है.

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने जन्मदिन और सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर मंदिरों में माथा टेका. गौशाला में गौ माता की पूजा की. शाम के वक्त उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने दो साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार की आदत डालने वाली कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने कहा है कि कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन यह लूट और झूठ का खेल नहीं चलेगा. उनके मुताबिक कांग्रेसियों को दर्द होता है जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं. मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि, एक-दो तो ऐसे हैं जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं और एक-दो ऐसे हैं जिन्हें कहने को तो कुछ नहीं मिलता लेकिन ट्वीट करते हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनौती वाले अंदाज में कहा कि अरे मैदान में आइए, कौन मना कर रहा है. सदन के अंदर भी तैयार हैं, सदन के बाहर भी तैयार हैं. तुमने 70 साल तक इस देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है, वो लुटेरे हम से बात करेंगे.

बहरहाल इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप और जयपुर के विधायक रफीक खान का कहना है कि झूठे दावे किए जा रहे हैं. उन्होंने भी चुनौती देने वाले अंदाज में कहा कि अगर जनता से जुड़े पांच मुद्दों पर भी सही रिपोर्ट पेश कर दी जाए, तो वह बहस करने को तैयार हैं. सरकार के दो साल बदहाली में बीते हैं. गिनाने और बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इस मौके पर भी कांग्रेस को कोसा जा रहा है. विधायक रफीक खान के मुताबिक सरकार से जुड़े लोग पांच काम भी नहीं बता सकते हैं.

कहा जा सकता है कि सीएम भजनलाल शर्मा के दिन का मौका भी सियासी महाभारत में तब्दील रहा. सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा. आरोप प्रत्यारोप हुए. दोनों ने ही शिष्टाचार निभाने के बजाय सियासी रोटियां सेकना ज्यादा बेहतर समझा.

Published at : 15 Dec 2025 10:46 PM (IST)
Jaipur News Rajasthan News Bhajan Lal Sharma CONGRESS
