राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार (27 सितंबर) चांदबावड़ी, दौसा में आयोजित दो दिवसीय आभानेरी उत्सव में भाग लिया. इस अवसर पर पारंपरिक लोक कलाकारों ने उनका भव्य स्वागत किया और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगाए.

उत्सव में देश-विदेश से आए पर्यटकों की उपस्थिति ने आयोजन की भव्यता और आकर्षण को और बढ़ा दिया. आभानेरी उत्सव में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराएं और कलात्मक विरासत जीवंत रूप में देखने को मिली.

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "राजस्थान अपनी अतिथि सत्कार की परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और लोक कलाओं के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. यहां मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और यही हमारी संस्कृति की आत्मा है."

'लोककलाओं को बढ़ावा देने के लिए हो रहा काम'

उन्होंने कहा कि आभानेरी उत्सव न केवल हमारी संस्कृति की पहचान को मजबूत करती हैं, बल्कि लोक कलाकारों को भी मंच प्रदान करती हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राजस्थान की विरासत और लोककलाओं को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, और इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ कलाकारों तक पहुंच रहा है.

चांदबावड़ी का किया विजिट

इस दौरान दिया कुमारी ने चांदबावड़ी की विजिट भी की और अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए कि विरासत की इस धरोहर की सार संभाल का ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल का प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए गर्व की बात है .उन्होंने सभी से अपील कि सब बाहर की वस्तुओं को खरीदना बंद करे और स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करे और भारत में बने प्रोडक्ट को प्राथमिकता दें. क्योंकि ऐसा होगा तो आत्मनिर्भर भारत के साथ रोजगार में भी बढ़ावा मिलेगा.

हर्षद माता मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हर्षद माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की . दिया कुमारी ने इस दौरान ख़ुद के हाथ से मिट्टी के दिए बनाकर सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएँ दी .

ये लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम में बांदीकुई दौसा विधायक भागचंद सैनी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला, मंडल अध्यक्ष धर्म सिंह बेरवा, महिपाल सिंह सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे.