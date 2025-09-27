जयपुर: स्वदेशी पर BJP सांसद की बेतुकी दलील, 'हमारे पास जो विदेशी फोन-गाड़ियां हैं उन्हें...'

पिंक सिटी जयपुर में बीजेपी सांसद भोला सिंह ने आज स्वदेशी को लेकर बेतुकी दलील पेश की. यूपी की बुलंदशहर सीट से बीजेपी के सांसद भोला सिंह आज बीजेपी द्वारा स्वदेशी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के लिए राजस्थान में आयोजित वर्कशॉप में शामिल होने के लिए आए थे. यहां उन्होंने राजधानी जयपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी.

इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की और स्वदेशी को लेकर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी. मीडिया के लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि बीजेपी लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील कर रही है जबकि पार्टी के तमाम पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता विदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हैं. खुद विदेशी फोन - घड़ी और गाड़ियों का इस्तेमाल कर लोगों को स्वदेशी की नसीहत देते हैं.

'विदेशी फोन-गाड़ियां हटा तो नहीं सकते'

इस पर सांसद भोला सिंह को पहले तो जवाब देते नहीं बना, फिर उन्होंने बेतुकी दलील देते हुए कहा कि बीजेपी के जिन नेताओं के पास विदेशी फोन, घड़ी और गाड़ियां हैं, उसे वह हटा तो नहीं सकते हैं. यह जरूर है कि अब नए विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे. उन्होंने आगे दलील देते हुए कहा कि कोई कंपनी अगर विदेशी है लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट भारत में बना रहे हैं और काम करने वाले लोगों में भारत के लोगों का योगदान है तो उसे विदेशी नहीं माना जाएगा.

सांसद भोला सिंह ने कहा कि आईफोन को लेकर सवाल उठाने वाले यह जान लें कि वह अब भगवा कलर में भी आने लगा है. ऐसे में यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है. सांसद भोला सिंह ने बताया कि दीपावली के मौके पर जो भी दुकानदार स्वदेशी सामान बेचेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें प्रमाण पत्र देंगे.

घूमने के लिए नहीं जाएं विदेश- बीजेपी सांसद

उन्होंने देश के लोगों से पर्यटन के लिए विदेश नहीं जाने की भी अपील की है. कहा है कि देश में बड़े पैमाने पर पर्यटन स्थल हैं, ऐसे में लोगों को विदेश जाने के बजाय भारत के ही पर्यटक स्थलों पर जाना चाहिए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सांसद दामोदर अग्रवाल भी मौजूद थे. मीडिया के लोगों ने कई मुद्दों को लेकर उनसे तमाम सवाल पूछे, लेकिन वह हर सवाल पर चुप्पी साधे रहे और कुछ भी नहीं बोले.