राजस्थान: कांग्रेस विधायक के बेटे दूसरी पार्टी के प्रचार-प्रसार में व्यस्त, नेताओं में नाराजगी

कांग्रेस ने भले ही राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी हो लेकिन जब तक नेताओं पर लगाम नहीं लगेगी तब तक यह मेहनत बेकार नजर आ रही है. राजस्थान में कहावत है 'जब बाड़ ही खेत को खाए, तो खेत को कौन बचाए'? एक तरफ राहुल गांधी संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन के बेटे ही पार्टी को मजबूत करने के बजाए दूसरी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस पर अंदरखाने कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है.

मकराना विधानसभा से दूसरी बार के विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के बेटे आमिर गैसावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की है जिसमें वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर उनकी हौसला अफजाई करते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ''आज बीकानेर की हुंकार सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के हर कोने में गूंजेंगी, यह तय है.

आमिर गैसावत की पोस्ट को लेकर चर्चा तेज

दरअसल हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बुधवार (29 अक्टूबर) को 7वां स्थापना दिवस था. इस मौके पर कांग्रेस विधायक के बेटे अपनी पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए. ऐसे में इस पोस्ट के बाद पूरे जिले भर में चर्चा हो रही है.

हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गुणगान!

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खुले मंच से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते दिखाई देते हैं, चाहे फिर अशोक गहलोत हों या फिर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के ख़िलाफ उनकी बयानबाजी जग जाहिर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक के बेटे हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में एक ओर जहां संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं, संगठन सृजन जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं.

कांग्रेस विधायक के बेटे की पोस्ट से होगा नुकसान!

सवाल उठता है कि जब कांग्रेस की अपने विधायकों पर ही पकड़ नहीं है तो फिर संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा. प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव भी होने वाले हैं. उससे पहले विधायक पुत्र की इस पोस्ट का पार्टी को आने वाले दिनों में नुक़सान उठाना पड़ सकता है. विधायक पुत्र पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं खुद विधायक जाकिर हुसैन गैसावत कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने संगठन सृजन अभियान के तहत आवेदन भी किया है.

राजस्थान कांग्रेस कमेटी तक पहुंची शिकायत

विधायक पुत्र की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक भी पहुंची है. ऐसे में अब देखना होगा जहां राहुल गांधी खुद संगठन और पार्टी गतिविधियों को लेकर नेताओं को खुले तौर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में विधायक के बेटे की इस पोस्ट पर क्या कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात होगी.