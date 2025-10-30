राजस्थान के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में उस वक़्त डर का माहौल बन गया जब टाइगर कैंटर आकर बैठ गया जिससे क़रीब 25 पर्यटकों की जान आफ़त में आ गई है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैंटर दलदल में फंसा हुआ था और कैंटर से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक टाइगर आकर बैठ गया, उस वक़्त कैंटर में सात बच्चे भी मौजूद थे. टाइगर 30 मिनट तक वहीं बैठा रहा. इस दौरान पर्यटकों ने वन विभाग को मदद के लिए बुलाया लेकिन यहां पर्यटकों का आरोप है कि वे समय पर नहीं पहुंचे जिसके कारण उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. यह घटना रविवार की बतायी जा रही है.

दलदल में फंसी सफारी गाड़ी से बढ़ा खतरा

वीडियो के अनुसार ड्राइवर टाइगर सफ़ारी कराने पर्यटकों को ले गया था, इस गाड़ी को बैक लेते समय अचानक कैंटर दलदल में फंस गया और इसी बीच टाइगर वहां पर आ गया जिससे भय का माहौल पैदा हो गया. उन्होंने वीडियो बनाकर इस लापरवाही की पोल खोल दी. सूचना मिलने के बाद पार्क का स्टाफ़ मौक़े पर पहुंचा और पर्यटकों को 20 मीटर पैदल चलाकर दूसरे कैंटर में बैठाया. इस दौरान जंगल में पैदल चलना भी असुरक्षित था, पर्यटक डरे सहमे दूसरे कैंटर में जाकर बैठे.

बरसात के बाद बिगड़े पार्क के ट्रैक

नाहरगढ बायोलॉजिकल पार्क में बारिश के बाद से ही कई ट्रैक पर पानी भरा होने से उनकी हालत ख़राब है. ऐसे में पहले भी कई गाड़ियां दलदल में फंस चुकी हैं. वहीं रविवार को पर्यटकों से भरा कैंटर फंस गया था. इस घटना के बाद पर्यटकों का आरोप था कि हमने मदद के लिए कई बार फ़ोन किया लेकिन कोई नहीं आया. काफ़ी देर के बाद मदद वहां पर पहुंची.

वीडियो वायरल होने पर वन विभाग की नाराज़गी

घटना का वीडियो बनाने पर भी वन विभाग के अधिकारियों ने नाराज़गी ज़ाहिर की और वीडियो डिलीट करवा दिया, लेकिन पर्यटक ने बाद में वीडियो को फिर से रिकवर कर वायरल कर दिया. इस घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया है. इससे पहले रणथंबोर से भी ऐसा वीडियो सामने आया था, जहां पर गाड़ी फंसने के बाद ड्राइवर बीच जंगल में गाड़ी छोड़कर भाग गया था.