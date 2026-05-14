नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा जयपुर के कथित बीजेपी नेता दिनेश बिंवाल और परिवार के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है. वहीं बीजेपी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है.

राजस्थान बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी का कोई भी मौजूद पदाधिकारी या कार्यकर्ता शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बारे में दुष्प्रचार कर रहा है.

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'सिर्फ तस्वीर से नहीं खड़े कर सकते सवाल'

बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा के मुताबिक किसी की तस्वीर भर साथ होने से सवाल नहीं खड़े किए जा सकते. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक के सबसे बड़े माफिया कहे जाने वाले एक आरोपी की तस्वीर कांग्रेस के कई नेताओं के साथ रही है तो क्या सिर्फ तस्वीर के आधार पर कांग्रेस नेताओं को दोषी करार दे दिया जाए

किसी को बचाने का काम नहीं करते- बीजेपी

शर्मा ने ये भी कहा कि बीजेपी नकल और पेपर लीक को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और बीजेपी किसी को बचाने का काम नहीं करती है. इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और वह जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी.

कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग

वहीं इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कथित बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग की है. जूली ने कहा कि सीबीआई और ईडी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम करती है. मामले में बीजेपी का नेता आरोपी है, ऐसे में सीबीआई इस मामले में दबाव में काम कर सकती है.

'तो कोर्ट जाएगी कांग्रेस'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर मामले की सीबीआई जांच ही हो रही है तो वह कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी खुद इस बारे में कोर्ट जाने का फैसला ले सकती है.