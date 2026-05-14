नीट परीक्षा रद्द होने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद पेपर लीक प्रकरण में लगातार कार्रवाई जारी है. एसओजी जी द्वारा कार्रवाई करते हए कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनकी फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ होने का दावा दिया जा रहा है. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा तो अब बीजेपी की तरफ से भी पूर्व सीएम पर पलटवार किया गया है.

दरअसल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि जिस व्यक्ति को बीजेपी पदाधिकारी बताया जा रहा है, उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि फोटो तो किसी के साथ भी हो सकती है, इससे किसी के पदाधिकारी होने का प्रमाण नहीं मिलता.

ये भी पढ़ें: NEET पेपर लीक के आरोप दिनेश बिंवाल को लेकर राजस्थान में सियासत, टीकाराम जूली ने पेश किए 'सबूत'

मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा, "उनके खुद कई अपराधियों के साथ फोटो सामने आ चुके हैं और कई लोग जेल में हैं, इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है."

'जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार'

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. सरकार को जैसे ही पेपर लीक की जानकारी मिली, तुरंत परीक्षा रद्द कर दी गई. राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में करीब 21 पेपर लीक हुए थे और कई लोगों ने नौकरी तक कर ली थी.

मदन दिलावर ने भी साधा निशाना

इसके अलावा जोधपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवा लेने या पोस्टर में तस्वीर आ जाने भर से कोई बीजेपी का पदाधिकारी या करीबी नहीं हो जाता.

'50 रुपये में छप जाते हैं पोस्टर'

मदन दिलावर ने आगे कहा आजकल पचार रुपये में पोस्टर छप जाते हैं और राजनीति में रोज सैकड़ों-हजारों लोगों के साथ फोटो खिंचते हैं. ऐसे में हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि जानना संभव नहीं होता. उन्होंने कहा कि अगर किसी आरोपी के साथ उनकी तस्वीर सामने आती है तो इसका यह मतलब नहीं कि उनका उससे कोई संबंध है.

'नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली है. उन्होंने अपनी सरकार के दौरान हुए पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था.

ये भी पढ़ें: 'अब किसी के साथ फोटो खिंचाने से परहेज करूंगा', दिनेश बिंवाल की वायरल तस्वीर पर बोले राजस्थान BJP चीफ