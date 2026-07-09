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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में स्टेयरिंग फेल होने से पेट्रोल पंप में घुसी स्लीपर बस, टला बड़ा हादसा; CCTV में कैद हुई पूरी घटना

जयपुर में स्टेयरिंग फेल होने से पेट्रोल पंप में घुसी स्लीपर बस, टला बड़ा हादसा; CCTV में कैद हुई पूरी घटना

Jaipur News In Hindi: जयपुर-दौसा बॉर्डर पर स्टेयरिंग फेल होने से एक प्राइवेट बस पेट्रोल पंप में घुस गई. बस पंप से कुछ फीट की दूरी से निकल गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना CCTV में कैद हो गई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 09 Jul 2026 08:55 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जयपुर से आगरा जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस की स्टेयरिंग अचानक फेल हो गई, जिसके बाद तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर हाईवे से सीधे एक पेट्रोल पंप में घुस गई. 

राहत की बात यह रही कि बस पेट्रोल और सीएनजी डिस्पेंसर से महज एक से दो फीट की दूरी से गुजर गई. अगर बस पंप से टकरा जाती, तो आग लगने या विस्फोट जैसी भयावह घटना हो सकती थी.

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दीवार तोड़ते हुए खेत में जाकर रुकी बस

हादसा जयपुर और दौसा जिले की सीमा पर स्थित मानपुर इलाके में हुआ. स्टेयरिंग फेल होने के बाद चालक ने बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस पेट्रोल पंप परिसर में घुस गई. वहां से गुजरते हुए वह सामने की दीवार को तोड़कर पीछे स्थित खेत में जाकर रुकी. दुर्घटना में बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कराया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है.

CCTV में कैद हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर

पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि तेज रफ्तार बस सीधे पंप की ओर बढ़ती है और पेट्रोल व सीएनजी मशीनों के बेहद करीब से गुजरते हुए आगे निकल जाती है. घटना के बाद पंप कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस की स्टेयरिंग अचानक फेल होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. हालांकि, तकनीकी खराबी की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए बस की मैकेनिकल जांच कराई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लंबी दूरी तय करने वाले व्यावसायिक वाहनों की नियमित तकनीकी जांच कितनी जरूरी है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 Jul 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Rajsthan News JAIPUR NEWS
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