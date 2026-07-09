राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जयपुर से आगरा जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस की स्टेयरिंग अचानक फेल हो गई, जिसके बाद तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर हाईवे से सीधे एक पेट्रोल पंप में घुस गई.

राहत की बात यह रही कि बस पेट्रोल और सीएनजी डिस्पेंसर से महज एक से दो फीट की दूरी से गुजर गई. अगर बस पंप से टकरा जाती, तो आग लगने या विस्फोट जैसी भयावह घटना हो सकती थी.

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दीवार तोड़ते हुए खेत में जाकर रुकी बस

हादसा जयपुर और दौसा जिले की सीमा पर स्थित मानपुर इलाके में हुआ. स्टेयरिंग फेल होने के बाद चालक ने बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस पेट्रोल पंप परिसर में घुस गई. वहां से गुजरते हुए वह सामने की दीवार को तोड़कर पीछे स्थित खेत में जाकर रुकी. दुर्घटना में बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कराया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है.

CCTV में कैद हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर

पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि तेज रफ्तार बस सीधे पंप की ओर बढ़ती है और पेट्रोल व सीएनजी मशीनों के बेहद करीब से गुजरते हुए आगे निकल जाती है. घटना के बाद पंप कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस की स्टेयरिंग अचानक फेल होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. हालांकि, तकनीकी खराबी की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए बस की मैकेनिकल जांच कराई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लंबी दूरी तय करने वाले व्यावसायिक वाहनों की नियमित तकनीकी जांच कितनी जरूरी है.

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