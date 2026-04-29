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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानमहिला मोर्चा के कार्यक्रम में क्यों नाराज हुए मदन राठौड़? बीच में छोड़कर चले गए प्रदेश अध्यक्ष, जानें वजह

महिला मोर्चा के कार्यक्रम में क्यों नाराज हुए मदन राठौड़? बीच में छोड़कर चले गए प्रदेश अध्यक्ष, जानें वजह

Jaipur News: मदन राठौड़ कार्यक्रम में पहुंचे तो इस दौरान जलती हुई मशाल लेकर महिला कार्यकर्ता खड़ी थी लेकिन उनके बीच आवश्यक सुरक्षा दूरी नहीं थी, जिसको लेकर राठौड़ ने नाराजगी जताई.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Apr 2026 03:47 PM (IST)
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बीजेपी महिला मोर्चे की ओर से मंगलवार (28 अप्रैल) शाम जयपुर के अमर जवान ज्योति पर विपक्ष के विरोध में मशाल जुलूस कार्यक्रम रखा गया था. परंतु कार्यक्रम में उस समय असहज स्थिति बन गई जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गये, ये विरोध प्रदर्शन विपक्षी दल के विरोध में किया जा रहा था. हालाँकि मदन राठौड़ को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वे वहाँ से रवाना हो गए.

दरअसल, नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम संसद में लाया गया था जो कि विपक्ष की खिलाफत के चलते पास नहीं हो पाया ऐसे में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से विपक्ष के विरोध में ये मशाल जुलूस कार्यक्रम रखा गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए.

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सुरक्षा को लेकर जताई नाराजगी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम में पहुंचे तो इस दौरान जलती हुई मशाल लेकर महिला कार्यकर्ता खड़ी थी लेकिन उनके बीच आवश्यक सुरक्षा दूरी नहीं थी, जिसको लेकर राठौड़ ने नाराजगी जताई. राठौड़ की नाराजगी पर महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की लेकिन पीछे खड़ी कुछ महिलाएं फिर से आगे आने लगीं, इसको देखकर मदन राठौड़ ने कहा कम से कम 10 फुट की दूरी होनी चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना न हो, जब महिला कार्यकर्ताओं ने उनकी बात अनसुनी कर दी तो वे नाराज होकर जाने लगे.

समझाने के बावजूद व्यवस्था सही नहीं हो पाई

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है काफी देर समझाने के बावजूद व्यवस्था सही नहीं हो पाई, जिससे नाराज होकर राठौड़ कार्यक्रम स्थल से निकल गए. इस दौरान बीजेपी शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की लेकिन वे असंतोष जताते हुए कार्यक्रम छोड़ दिया.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 29 Apr 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
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