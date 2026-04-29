जयपुर में 'डबल अटैक', सिग्नल पर धूप में देर तक झुलस रहे लोग, प्रशासन के इंतजाम पर उठ रहे सवाल

गुलाबी नगर जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से बेहाल है. एक तरफ जहां आसमान से सूरज सीधे आग उगल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झुलसा देने वाली गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है.

घर से बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं लग रहा है, लेकिन सबसे बुरा हाल उन लोगों का है जिन्हें मजबूरी में तपती सड़कों पर सफर करना पड़ रहा है. इस चिलचिलाती गर्मी में आम जनता पर दोहरा सितम ढा रही है—प्रशासन की भारी अनदेखी!

चौराहों पर 'रेड सिग्नल' बना सजा

अमूमन जयपुर में हर साल गर्मी की शुरुआत होते ही प्रशासन द्वारा एक राहत भरा कदम उठाया जाता था. ट्रैफिक सिग्नल्स और बड़े चौराहों पर रुकने की जगह पर ग्रीन नेट या अस्थाई शेड (Temporary Shades) लगा दिए जाते थे. इसका फायदा यह होता था कि रेड सिग्नल होने पर दुपहिया वाहन चालक और राहगीर इन्हीं शेड के नीचे खड़े होते थे, जिससे वे सीधे सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से बच जाते थे.

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अप्रैल खत्म होने को, लेकिन शेड नदारद

हैरानी की बात यह है कि अप्रैल का महीना अब खत्म होने की कगार पर है, तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इस बार शहर के चौराहों से वे राहत वाले अस्थाई शेड पूरी तरह से गायब हैं. अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रमुख चौराहे पर छाया का कोई इंतजाम नहीं किया गया है.

खुले आसमान के नीचे तड़प रहे लोग

इस प्रशासनिक सुस्ती का खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. चौराहों पर रेड सिग्नल होने पर लोगों को 3 से 4 मिनट तक खुले आसमान के नीचे, तपते डामर और चिलचिलाती धूप के बीच खड़े रहना पड़ रहा है. ऊपर से बरसती आग और नीचे से उठती सड़क की आंच ने लोगों का सफर दुश्वार कर दिया है.

जनता की अपील- 'जल्द लगे शेड'

सड़कों पर इस दोहरे सितम को झेल रहे परेशान लोगों का कहना है कि प्रशासन को तुरंत इस समस्या की सुध लेनी चाहिए. अगर अप्रैल में यह हाल है, तो मई और जून की जानलेवा गर्मी में क्या होगा? शहरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बिना किसी और देरी के शहर के सभी प्रमुख ट्रैफिक सिग्नल्स पर जल्द से जल्द अस्थाई शेड्स लगाए जाएं, ताकि लोगों को इस जानलेवा गर्मी में थोड़ी तो राहत मिल सके.

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