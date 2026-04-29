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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में 'डबल अटैक', सिग्नल पर धूप में देर तक झुलस रहे लोग, प्रशासन के इंतजाम पर उठ रहे सवाल

जयपुर में 'डबल अटैक', सिग्नल पर धूप में देर तक झुलस रहे लोग, प्रशासन के इंतजाम पर उठ रहे सवाल

Heatwave In Jaipur: गुलाबी नगर जयपुर भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. इस बार ट्रैफिक सिग्नल्स पर हर साल लगने वाले अस्थाई शेड गायब हैं, जिससे आम जनता तपती धूप में खड़े होकर परेशान है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 04:01 PM (IST)
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गुलाबी नगर जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से बेहाल है. एक तरफ जहां आसमान से सूरज सीधे आग उगल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झुलसा देने वाली गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है.

घर से बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं लग रहा है, लेकिन सबसे बुरा हाल उन लोगों का है जिन्हें मजबूरी में तपती सड़कों पर सफर करना पड़ रहा है. इस चिलचिलाती गर्मी में आम जनता पर दोहरा सितम ढा रही है—प्रशासन की भारी अनदेखी!

चौराहों पर 'रेड सिग्नल' बना सजा

अमूमन जयपुर में हर साल गर्मी की शुरुआत होते ही प्रशासन द्वारा एक राहत भरा कदम उठाया जाता था. ट्रैफिक सिग्नल्स और बड़े चौराहों पर रुकने की जगह पर ग्रीन नेट या अस्थाई शेड (Temporary Shades) लगा दिए जाते थे. इसका फायदा यह होता था कि रेड सिग्नल होने पर दुपहिया वाहन चालक और राहगीर इन्हीं शेड के नीचे खड़े होते थे, जिससे वे सीधे सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से बच जाते थे.

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अप्रैल खत्म होने को, लेकिन शेड नदारद

हैरानी की बात यह है कि अप्रैल का महीना अब खत्म होने की कगार पर है, तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इस बार शहर के चौराहों से वे राहत वाले अस्थाई शेड पूरी तरह से गायब हैं. अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रमुख चौराहे पर छाया का कोई इंतजाम नहीं किया गया है.

खुले आसमान के नीचे तड़प रहे लोग

इस प्रशासनिक सुस्ती का खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. चौराहों पर रेड सिग्नल होने पर लोगों को 3 से 4 मिनट तक खुले आसमान के नीचे, तपते डामर और चिलचिलाती धूप के बीच खड़े रहना पड़ रहा है. ऊपर से बरसती आग और नीचे से उठती सड़क की आंच ने लोगों का सफर दुश्वार कर दिया है.

जनता की अपील- 'जल्द लगे शेड'

सड़कों पर इस दोहरे सितम को झेल रहे परेशान लोगों का कहना है कि प्रशासन को तुरंत इस समस्या की सुध लेनी चाहिए. अगर अप्रैल में यह हाल है, तो मई और जून की जानलेवा गर्मी में क्या होगा? शहरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बिना किसी और देरी के शहर के सभी प्रमुख ट्रैफिक सिग्नल्स पर जल्द से जल्द अस्थाई शेड्स लगाए जाएं, ताकि लोगों को इस जानलेवा गर्मी में थोड़ी तो राहत मिल सके.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Apr 2026 04:01 PM (IST)
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