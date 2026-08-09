राजस्थान: OBC आरक्षण पर मंत्री जोगाराम का बयान, कहा- हर वर्ग पर ध्यान...

राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल रविवार को जोधपुर पहुंचे. सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने OBC आरक्षण, आगामी विधानसभा सत्र, समान नागरिक संहिता (UCC), बारिश, पेयजल व्यवस्था और कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा.

OBC आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री जोगाराम पटेल ने पिछली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण के लिए आयोग का गठन और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जरूरी थी.

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OBC आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा

उन्होंने सवाल किया कि मार्च 2021 के बाद पिछली सरकार ने करीब तीन साल तक OBC आयोग का गठन क्यों नहीं किया. पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही OBC आयोग का गठन किया. आयोग ने राजस्थान में सर्वे कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. सरकार का प्रयास है कि आयोग की सलाह के अनुसार OBC वर्ग को आरक्षण का लाभ देकर पंचायत राज और निकाय चुनाव करवाए जाएं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी वर्ग का आरक्षण कम नहीं कर रही है. संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप SC, ST, OBC और महिलाओं सहित सभी वर्गों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा.

20 अगस्त से विधानसभा सत्र, UCC पर भी नजर

आगामी विधानसभा सत्र को लेकर पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है. पक्ष और विपक्ष दोनों को जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने चाहिए. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि विधानसभा का फ्लोर व्यवधान पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए है.

UCC को लेकर मंत्री ने बताया कि इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है और फिलहाल उसका परीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में UCC सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाने की पूरी संभावना है.

बारिश और पेयजल व्यवस्था पर सरकार की नजर

प्रदेश में बारिश की स्थिति पर पटेल ने कहा कि कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है, जबकि कुछ इलाकों में कम बारिश हुई है. सरकार आमजन के साथ पशु-पक्षियों और पशुधन के लिए पेयजल, चारा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर नजर रख रही है.

जोधपुर में पेयजल आपूर्ति की शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पानी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं. जरूरत के अनुसार टैंकरों के माध्यम से भी पानी पहुंचाया गया है. दूषित पानी और अनियमित जलापूर्ति की शिकायतों का समय पर समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे.

जोधपुर हत्या मामले में पुलिस से मांगी कार्रवाई की जानकारी

जोधपुर में हुई हत्या की घटना को लेकर मंत्री ने इसे गंभीर और निंदनीय बताया. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की गहन जांच कर जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने के निर्देश देने की बात कही. पटेल ने कहा कि मामले में देरी क्यों हो रही है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.

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