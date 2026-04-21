हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'वसुंधरा राजे प्रभावी सीएम...', राजस्थान BJP प्रभारी राधा मोहन का पूर्व मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान

'वसुंधरा राजे प्रभावी सीएम...', राजस्थान BJP प्रभारी राधा मोहन का पूर्व मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान

Rajasthan Politics: पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के महिला आरक्षण बिल को लेकर वायरल पत्र मामले में राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं.

By : मुबारिक खान, मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Apr 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार (21 अप्रैल) को बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया इस दौरान प्रभारी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला. इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. राधा मोहन ने कहा कि हमने राजस्थान को वसुंधरा राजे के तौर पर प्रभावी मुख्यमंत्री दिया है. उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है.

बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा राजे के खिलाफ साजिश करने वालों का पता लगाएंगे. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के महिला आरक्षण बिल को लेकर वायरल पत्र मामले में राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, जिसने भी यह काम किया है उसे चिन्हित किया जाएगा. प्रशासनिक अमले को निर्देश दिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है."

ये भी पढ़ें: Jaipur News: जयपुर में अलका लांबा का BJP पर हमला, 'महिला आरक्षण बिल केवल वोट बैंक की राजनीति'

'महिलाओं की अहम भूमिका'

राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "राजस्थान की राजनीतिक-सामाजिक परिवेश में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही, नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, हाड़ी रानी कर्मावती और पद्मावती, पन्ना ढाई और अमृता देवी, इन सभी ने राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पीएम मोदी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन बिल लेकर आए, महिलाओं को आरक्षण का इंतजार नहीं करना पड़े, जल्दी से जल्दी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए.

'महिला आरक्षण लागू करके रहेंगे"

हमने तय किया है महिलाओं का आरक्षण हमारा सैद्धांतिक विषय है. देश के विकास की कल्पना बिना महिलाओं के लिए नहीं की जा सकती. कांग्रेस चाहे कितना भी अवरोध कर ले हम इसे लागू करके रहेंगे.

ये भी पढ़ें: Alwar News: पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप, 200 रुपये के विवाद में ट्रक ड्राइवर को लात-घूंसों से पीटा

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Vasundhara Raje Scindia RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'वसुंधरा राजे प्रभावी सीएम...', राजस्थान BJP प्रभारी राधा मोहन का पूर्व मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान
'वसुंधरा राजे प्रभावी सीएम...', राजस्थान BJP प्रभारी राधा मोहन का पूर्व मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान
राजस्थान
Jaipur News: जयपुर में अलका लांबा का BJP पर हमला, 'महिला आरक्षण बिल केवल वोट बैंक की राजनीति'
जयपुर में अलका लांबा का BJP पर हमला, 'महिला आरक्षण बिल केवल वोट बैंक की राजनीति'
राजस्थान
Alwar News: पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप, 200 रुपये के विवाद में ट्रक ड्राइवर को लात-घूंसों से पीटा
अलवर: पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप, 200 रुपये के विवाद में ट्रक ड्राइवर को लात-घूंसों से पीटा
राजस्थान
अगर आप भी खरीदने जा रहे हैं IPL मैचों के टिकट तो हो जाएं सावधान! राजस्थान पुलिस ने ठगी से किया अलर्ट
अगर आप भी खरीदने जा रहे हैं IPL मैचों के टिकट तो हो जाएं सावधान! राजस्थान पुलिस ने ठगी से किया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल चुनाव पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, '...उन्हें जीतना चाहिए'
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, '...उन्हें जीतना चाहिए'
विश्व
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब? चलने से लेकर खड़े होने का स्टाइल भी बदला, सोशल मीडिया पर बहस
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब? चलने से लेकर खड़े होने का स्टाइल भी बदला, सोशल मीडिया पर बहस
आईपीएल 2026
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
एग्रीकल्चर
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget