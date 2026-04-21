राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार (21 अप्रैल) को बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया इस दौरान प्रभारी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला. इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. राधा मोहन ने कहा कि हमने राजस्थान को वसुंधरा राजे के तौर पर प्रभावी मुख्यमंत्री दिया है. उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है.

बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा राजे के खिलाफ साजिश करने वालों का पता लगाएंगे. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के महिला आरक्षण बिल को लेकर वायरल पत्र मामले में राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, जिसने भी यह काम किया है उसे चिन्हित किया जाएगा. प्रशासनिक अमले को निर्देश दिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है."

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'महिलाओं की अहम भूमिका'

राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "राजस्थान की राजनीतिक-सामाजिक परिवेश में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही, नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, हाड़ी रानी कर्मावती और पद्मावती, पन्ना ढाई और अमृता देवी, इन सभी ने राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पीएम मोदी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन बिल लेकर आए, महिलाओं को आरक्षण का इंतजार नहीं करना पड़े, जल्दी से जल्दी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए.

हमने तय किया है महिलाओं का आरक्षण हमारा सैद्धांतिक विषय है. देश के विकास की कल्पना बिना महिलाओं के लिए नहीं की जा सकती. कांग्रेस चाहे कितना भी अवरोध कर ले हम इसे लागू करके रहेंगे.

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