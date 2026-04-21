राजस्थान के अलवर के नौगांवा थाना अंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. नौगांवा थाना क्षेत्र में पुलिया नंबर 85 के पास कथित अवैध वसूली का विरोध करने पर एक ट्रक चालक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी चालक को लात-घूंसों और जूतों से मारते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने संबंधित आरोपी सिपाही अनुराग को लाइन हाजिर कर दिया है और इस संबंध में मामले की जांच रामगढ़ के डीएसपी पिंटू कुमार को सौंपी है.

लेनदेन से जुड़ा कोई पहलू नहीं आया सामने

डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि इस मामले में लेनदेन से जुड़ा कोई पहलू सामने नहीं आया है. उनके अनुसार, संबंधित युवक वहां किसी वाहन से लिफ्ट लेने के लिए खड़ा था. उसी स्थान पर पुलिस की नियमित गश्त भी होती है, जहां बिना अनुमति या नियमों के खिलाफ चलने वाले वाहनों को रोककर समझाइश दी जाती है.

इसी दौरान वहां वीडियो बनाने को लेकर कुछ बात हुई थी, लेकिन पैसे लेने या मांगने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. इसके बावजूद, पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी ताकि सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके.

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पुलिसकर्मियों को 200 रुपए ना देने पर की गई मारपीट

जौनपुर निवासी हाकम दिन ने बताया कि उसका भाई राजू ट्रक चालक है और अक्सर पुलिया नंबर 85 के पास ही ट्रकों पर चढ़ता-उतरता है. घटना के दिन वह गांव से दिल्ली जाने के लिए वहां पहुंचा था. इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और उसे वहां से जाने से रोका. परिजनों के अनुसार पुलिसकर्मियों ने राजू से ₹200 की मांग की. जब उसने पैसे देने से इनकार किया, तो पुलिस ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

आरोप है कि पुलिस ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई. पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर अलवर रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसका इलाज अलवर के अस्पताल में जारी है. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना स्थल भले ही डीग जिले के सीकरी थाना क्षेत्र में आता हो, लेकिन नजदीक होने के कारण नौगांवा थाना पुलिस वहां पहुंचकर कार्रवाई करती है.

पहले भी एक्सप्रेस-वे वाहनों से होती थी अवैध वसूली

ऐसे में दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर अवैध वसूली करने के आरोप बेहद गंभीर माने जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. आरोप है कि नौगांवा थाना पुलिस के कुछ कर्मी अक्सर एक्सप्रेस-वे और आसपास के इलाकों में खड़े होकर वाहनों से अवैध वसूली करते हैं. यहां तक कि थाना परिसर के सामने से गुजरने वाले अवैध खनन से भरे डंपरों से भी वसूली किए जाने की बातें सामने आती रही हैं. कई बार विरोध भी हुआ, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

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