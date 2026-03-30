1 अप्रैल से राजस्थान में बड़े बदलाव, इन हाईवे पर बढ़ेगा टोल, सालाना पास में भी बढ़ोतरी

राजस्थान में 1 अप्रैल से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. सरकारी अस्पतालों की OPD और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किए गए हैं, रणथंभौर टाइगर सफारी और आमेर हाथी सवारी के समय में भी फेरबदल होगा और नेशनल हाईवे पर टोल दरों में भी बढ़ोतरी लागू हो जाएगी.

1 अप्रैल से सरकारी अस्पतालों की OPD सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी, जबकि छुट्टी के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक का समय रहेगा. इसी के साथ सरकारी स्कूलों में नए सत्र की भी शुरुआत होगी. एक पारी वाले स्कूलों का समय सुबह 7.30 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, जबकि दो पारी वाले स्कूलों में सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक समय रहेगा. आंगनबाड़ी केंद्र भी अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे.

रणथंभौर सफारी और आमेर हाथी सवारी के समय में बदलाव

रणथंभौर टाइगर सफारी के समय में भी 1 अप्रैल से बदलाव किया गया है. नए समय के अनुसार मॉर्निंग सफारी सुबह 6 से 9.30 बजे तक और ईवनिंग सफारी शाम 3 से 6.30 बजे तक रहेगी. जयपुर के आमेर में हाथी सवारी का समय भी बदला जाएगा. 1 अप्रैल से सवारी का समय सुबह 7 से 10.30 बजे तक ही रहेगा, जबकि अभी यह सुबह 7 से 11.30 बजे तक है.

टोल दरों में 5 से 20 रुपये तक बढ़ोतरी, कारों को राहत

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने जयपुर से अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है. इसमें जयपुर रिंग रोड, जयपुर-किशनगढ़, जयपुर-सीकर और जयपुर-दौसा हाईवे पर बने टोल प्लाजा शामिल हैं. NHAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जयपुर से दिल्ली जाने वाले पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर, जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर ठीकरिया, बड़गांव, रिंग रोड पर सीतारामपुरा, हिंगोनिया और जयपुर-सीकर राजमार्ग पर टाटियावास टोल बूथ पर बढ़ोतरी की गई है.

यह बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 रुपये तक की है. रिंग रोड पर प्राइवेट के अलावा हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ोतरी नहीं की गई है और यहां केवल भारी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल रेट में 5 से 20 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है. NHAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कारों के लिए किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है, यह बढ़ोतरी केवल कमर्शियल वाहनों या अन्य दूसरे वाहनों के लिए की गई है. हालांकि NHAI ने कार के लिए बनने वाले सालाना पास में 75 रुपये की बढ़ोतरी की है.