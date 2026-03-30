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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: 1 अप्रैल से राजस्थान में बड़े बदलाव, इन हाईवे पर बढ़ेगा टोल, सालाना पास में भी बढ़ोतरी

Rajasthan News: 1 अप्रैल से राजस्थान में बड़े बदलाव, इन हाईवे पर बढ़ेगा टोल, सालाना पास में भी बढ़ोतरी

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान में 1 अप्रैल से अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी, रणथंभौर सफारी, और आमेर हाथी सवारी के समय में बदलाव हो रहा है. नेशनल हाईवे पर टोल दरें भी बढ़ेंगी, लेकिन कारों को राहत है.

By : मुबारिक खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 30 Mar 2026 11:01 AM (IST)
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राजस्थान में 1 अप्रैल से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. सरकारी अस्पतालों की OPD और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किए गए हैं, रणथंभौर टाइगर सफारी और आमेर हाथी सवारी के समय में भी फेरबदल होगा और नेशनल हाईवे पर टोल दरों में भी बढ़ोतरी लागू हो जाएगी.

1 अप्रैल से सरकारी अस्पतालों की OPD सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी, जबकि छुट्टी के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक का समय रहेगा. इसी के साथ सरकारी स्कूलों में नए सत्र की भी शुरुआत होगी. एक पारी वाले स्कूलों का समय सुबह 7.30 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, जबकि दो पारी वाले स्कूलों में सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक समय रहेगा. आंगनबाड़ी केंद्र भी अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे.

रणथंभौर सफारी और आमेर हाथी सवारी के समय में बदलाव

रणथंभौर टाइगर सफारी के समय में भी 1 अप्रैल से बदलाव किया गया है. नए समय के अनुसार मॉर्निंग सफारी सुबह 6 से 9.30 बजे तक और ईवनिंग सफारी शाम 3 से 6.30 बजे तक रहेगी. जयपुर के आमेर में हाथी सवारी का समय भी बदला जाएगा. 1 अप्रैल से सवारी का समय सुबह 7 से 10.30 बजे तक ही रहेगा, जबकि अभी यह सुबह 7 से 11.30 बजे तक है.

टोल दरों में 5 से 20 रुपये तक बढ़ोतरी, कारों को राहत

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने जयपुर से अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है. इसमें जयपुर रिंग रोड, जयपुर-किशनगढ़, जयपुर-सीकर और जयपुर-दौसा हाईवे पर बने टोल प्लाजा शामिल हैं. NHAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जयपुर से दिल्ली जाने वाले पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर, जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर ठीकरिया, बड़गांव, रिंग रोड पर सीतारामपुरा, हिंगोनिया और जयपुर-सीकर राजमार्ग पर टाटियावास टोल बूथ पर बढ़ोतरी की गई है.

यह बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 रुपये तक की है. रिंग रोड पर प्राइवेट के अलावा हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ोतरी नहीं की गई है और यहां केवल भारी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल रेट में 5 से 20 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है. NHAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कारों के लिए किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है, यह बढ़ोतरी केवल कमर्शियल वाहनों या अन्य दूसरे वाहनों के लिए की गई है. हालांकि NHAI ने कार के लिए बनने वाले सालाना पास में 75 रुपये की बढ़ोतरी की है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 30 Mar 2026 11:01 AM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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