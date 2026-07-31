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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकुचामन अस्पताल की लापरवाही, मोतियाबिंद सर्जरी से 7 मरीज गंभीर, OT सीज

कुचामन अस्पताल की लापरवाही, मोतियाबिंद सर्जरी से 7 मरीज गंभीर, OT सीज

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान के राजकीय जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंचे 7 मरीजों की आंखों में गंभीर इंफेक्शन होने का मामला सामने आया है. जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 31 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रसूताओं की मौत के मामलों के बाद अब कुचामन सिटी के राजकीय जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंचे 7 मरीजों की आंखों में गंभीर इंफेक्शन होने का मामला सामने आया है. ऑपरेशन के करीब 24 घंटे बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण बढ़ने लगा और आंखें सफेद पड़ने लगीं. हालत बिगड़ने पर 5 मरीजों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल और 2 को अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है.

ऑपरेशन थिएटर हुआ सीज, मामले पर जांच कमेटी की गई गठित

घटना सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया. जिला कलक्टर अवधेश मीना भी अस्पताल पहुंचे और पीएमओ व डॉक्टरों से पूरे मामले की जानकारी ली. एहतियात के तौर पर ऑपरेशन थिएटर सीज कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सम्पत सिंह जोधा, सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र सिंह चौधरी और एसएमएस अस्पताल की विशेषज्ञ टीम कुचामन पहुंची. टीम ने नेत्र विभाग और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया. ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों से भी जानकारी ली गई.

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मरीजों की हालत पर अशोक गहलोत ने व्यवस्थाओं पर साधा निशाना

जांच टीम में नेत्र रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिक विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजी विशेषज्ञ और सहायक माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट शामिल हैं. टीम ने अस्पताल और ओटी से सैंपल लिए हैं. इनकी जांच के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी. डॉ. सम्पत सिंह जोधा ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए 7 मरीजों की हालत गंभीर होना और उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा पैदा होना बेहद चिंताजनक है.

गहलोत ने सरकार से तत्काल जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मरीजों की हालत बिगड़ने की इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं और ऑपरेशन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच रिपोर्ट से ही साफ होगा कि संक्रमण की वजह क्या रही और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS
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