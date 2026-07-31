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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: NSUI का पानी टंकी पर अनशन, छात्रसंघ चुनाव पर अड़े

जयपुर: NSUI का पानी टंकी पर अनशन, छात्रसंघ चुनाव पर अड़े

Jaipur NSUI Students News: जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाली और अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर NSUI के 3 छात्र 32 घंटे से पानी की टंकी पर डटे हैं. आज से अनशन भी शुरू कर दिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 31 Jul 2026 05:59 PM (IST)
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जयपुर में एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ताओं का पानी की टंकी पर चढ़कर किया जा रहा प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है. पिछले करीब 32 घंटे से तीनों छात्र गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित पानी की टंकी पर डटे हुए हैं. शुक्रवार (31 जुलाई) को उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में अनशन भी शुरू कर दिया. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी दोनों मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगे.

टंकी पर चढ़े छात्रों में एनएसयूआई के यूनिवर्सिटी प्रभारी विजय पाल, कौशेन खान और छात्रा वियोना जाट शामिल हैं. तीनों राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और गुरुवार सुबह करीब 7 बजे से टंकी पर बैठे हुए हैं. शुक्रवार सुबह से उन्होंने खाना-पीना भी छोड़ दिया है.

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क्या हैं प्रदर्शनकारियों की मांगें?

प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांग है कि राजस्थान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव फिर से शुरू किए जाएं. इसके साथ ही जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की घटना को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है. छात्रों का कहना है कि केवल मौखिक भरोसा नहीं, बल्कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही वे अपना आंदोलन खत्म करेंगे.

छात्रों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं. टंकी के नीचे सुरक्षा के लिहाज से जाल (नेट) भी लगाया गया है, ताकि अगर कोई छात्र फिसल जाए या कूदने की कोशिश करे तो उसकी जान को खतरा न हो. हालांकि अब तक प्रशासन की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं और छात्र टंकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए हैं.

ट्रैफिक पर असर, शाम को टीकाराम जूली करेंगे बातचीत

टंकी के नीचे बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं. प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहन रखे हैं और टंकी पर अपनी मांगों से जुड़े दो पोस्टर भी लगाए हैं. इस प्रदर्शन की वजह से ओवरब्रिज पर दोनों तरफ कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन रही है.

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इस बीच राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के शाम को मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत करने की संभावना है. माना जा रहा है कि उनकी मौजूदगी में आंदोलन खत्म कराने और छात्रों को सुरक्षित नीचे उतारने का कोई समाधान निकल सकता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 Jul 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
NSUI RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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