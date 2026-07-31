जोधपुर: फिसलने से ट्रेन की चपेट में आई युवती, दोनों पैर कटे

राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार (31 जुलाई) सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. जोधपुर-दादर एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक युवती का पैर फिसल गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गई. हादसे में युवती के दोनों पैर कट गए. घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 5:10 बजे ट्रेन संख्या 14807 जोधपुर-दादर एक्सप्रेस अपने तय समय पर स्टेशन से रवाना हो रही थी. इसी दौरान दो युवतियां ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थीं. इनमें से एक युवती सुरक्षित ट्रेन में सवार हो गई, लेकिन दूसरी युवती ने चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई. देखते ही देखते ट्रेन उसकी दोनों टांगों के ऊपर से गुजर गई.

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रेलवे और पुलिस टीम ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंच गई. ट्रेन को तुरंत रुकवाया गया और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को बाहर निकाला गया. प्राथमिक उपचार देने के बाद एंबुलेंस से उसे महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक युवती की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

घटना के चलते कुछ समय के लिए स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. जरूरी कार्रवाई पूरी करने और घायल को अस्पताल भेजने के बाद ट्रेन को दादर के लिए रवाना कर दिया गया.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें. थोड़ी-सी जल्दबाजी या लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. रेलवे का कहना है कि सुरक्षित यात्रा के लिए सभी यात्रियों को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए और ट्रेन पूरी तरह रुकने के बाद ही उसमें चढ़ें या उतरें.

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