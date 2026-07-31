जोधपुर: लाइट ठीक करते समय लगा करंट, खंभे पर लटका ग्रामीण

जोधपुर के लूणी क्षेत्र में शुक्रवार (31 जुलाई) को बिजली विभाग की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया. यहां बिना किसी तकनीकी अनुभव वाले एक ग्रामीण को बिजली के खंभे पर लाइट ठीक करने के लिए चढ़ा दिया गया. इसी दौरान अचानक लाइन में बिजली आ गई और ग्रामीण को तेज करंट लग गया. करंट लगते ही वह खंभे पर उल्टा लटक गया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ग्रामीण खंभे पर चढ़कर लाइट की मरम्मत कर रहा था. तभी अचानक बिजली सप्लाई शुरू हो गई. करंट लगने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह खंभे पर ही उल्टा लटक गया. यह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी.

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ग्रामीणों की सूझबूझ से बची जान

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पहले बिजली आपूर्ति बंद करवाई. इसके बाद काफी मशक्कत के बाद घायल व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतारा गया. समय रहते बिजली बंद होने और लोगों की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया. घायल ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज किया गया.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बिजली से जुड़े काम केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों से ही कराए जाने चाहिए. बिना अनुभव वाले व्यक्ति को खंभे पर चढ़ाना उसकी जान जोखिम में डालने जैसा है. लोगों का आरोप है कि अगर समय पर बिजली बंद नहीं होती तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.

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जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.