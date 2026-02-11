हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबाड़मेर: देर रात दो ट्रैक्टरों में भरकर आए समुदाय विशेष के लोग, झोपड़ा तोड़कर की मारपीट और लूटपाट

बाड़मेर: देर रात दो ट्रैक्टरों में भरकर आए समुदाय विशेष के लोग, झोपड़ा तोड़कर की मारपीट और लूटपाट

Rajasthan News: बाड़मेर जिले में सोमवार की रात के अंधेरे में दो ट्रैक्टरों पर सवार होकर आए आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के खेत में बने झोपड़े को उखाड़ फेंका और साथ ही नगदी और सोने की चैन लूटकर ले गए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 11 Feb 2026 01:34 PM (IST)
राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में मतुजा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. सोमवार (9 फरवरी 2026) की रात के अंधेरे में दो ट्रैक्टरों पर सवार होकर आए आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के खेत में बने झोपड़े को उखाड़ फेंका और साथ ही नगदी और सोने की चैन लूटकर ले गए. इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मारपीट भी की गई. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है.

आरोपी दो ट्रैक्टरों में भरकर आए और खेत से झोपड़े को उखाड़ ले गए

घटना के बाद  पीड़ित पक्ष के रूखा राम प्रजापत ने मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी और शिव थाना में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पूरी घटना की जांच के बाद मामले में शामिल ईशान खान, ओबाया खान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है. आरोपी दो ट्रैक्टरों में भरकर आए और खेत में पहुंचते ही, वहां बने झोपड़े को पूरी तरह उखाड़कर अपने साथ ले गए.

आरोपियों ने नगदी और सोने की चैन की लूट के साथ मारपीट भी की

पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने नगदी और सोने की चैन भी लूट ली. इसके बाद मारपीट की घटना भी हुई, जिसमें पीड़ित पक्ष को नुकसान पहुंचा है. वहीं घटना रात के समय हुई, जिसका वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया और अब वे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शिव थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में शामिल लोगों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Published at : 11 Feb 2026 01:34 PM (IST)
