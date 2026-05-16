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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बढ़ेगी भीषण गर्मी, कई जिलों में लू का अलर्ट, कहीं-कहीं आंधी और बूंदाबांदी के आसार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बढ़ेगी भीषण गर्मी, कई जिलों में लू का अलर्ट, कहीं-कहीं आंधी और बूंदाबांदी के आसार

Jaipur News in Hindi: राजस्थान में शनिवार से फिर तेज गर्मी और लू का दौर शुरू होने की संभावना है. कई जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि कुछ इलाकों में आंधी-बारिश संभव है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 May 2026 01:29 PM (IST)
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राजस्थान में एक बार फिर भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार (16 मई) से राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और तेज गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा. खासकर पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं और लू का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा.

कुछ इलाकों में थोड़ा बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग ने बताया कि 16 मई से प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ेगी और दिन के साथ-साथ रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. हालांकि कुछ इलाकों में मौसम थोड़ा बदल भी सकता है. विभाग के मुताबिक 16 और 17 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आंधी चलने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचे लोग

इसके अलावा, पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान का मौसम ज्यादातर शुष्क रहा. कई जिलों में दिन के साथ रात में भी गर्मी महसूस की गई. राज्य में सबसे अधिक तापमान फलोदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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Published at : 16 May 2026 01:29 PM (IST)
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