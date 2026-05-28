कोटा: ईद पर मुस्लिमों ने गायों को खिलाया चारा, गौ माता को 'राष्ट्रीय माता' घोषित करने की मांग

ईद के पावन मौके पर राजस्थान के कोटा शहर में सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे और गौ सेवा की एक बेहद अनूठी और खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली. गुरुवार को ईद की नमाज अदा करने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग किशोरपुरा स्थित कायण हाउस गौशाला पहुंचे. यहां उन्होंने न सिर्फ गायों को अपने हाथों से हरा चारा खिलाया, बल्कि गौ माता को 'राष्ट्रीय माता' (National Mother) घोषित करने की बड़ी मांग भी उठाई.

'हिंदू-मुस्लिम एकता जिंदाबाद' के लगे नारे

यह विशेष आयोजन गौ सेवक हिम्मत सिंह के आवाहन पर किया गया था, जिसमें मुस्लिम समाज ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. गौशाला में गौ सेवा के दौरान लोगों ने “हिंदू-मुस्लिम एकता जिंदाबाद” और “गौ माता का सम्मान हो” जैसे नारे लगाए. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्पष्ट किया कि गाय केवल किसी एक धर्म की आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पूरी भारतीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. गौ सेवा मानवता और जीव दया का सीधा संदेश देती है, इसलिए सभी समाजों को मिलकर गौ संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए.

Jaipur News: अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस खाली हाथ, परिवार की मांग- हो CBI जांच

'गंगा-जमुनी तहजीब ही भारत की असली पहचान'

इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद उमर सीआईडी, आफताब अंसारी, आबिद अंसारी और मुजाहिद हुसैन सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे. सभी ने एकजुट होकर देश में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने का कड़ा संदेश दिया. मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि देश की गंगा-जमुनी तहजीब ही भारत की असली पहचान है और ऐसे आयोजन समाज को आपस में जोड़ने का बेहतरीन काम करते हैं.

'केंद्र सरकार उठाए ठोस कदम'

मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि गांवों की अर्थव्यवस्था, खेती और डेयरी व्यवस्था आज भी पूरी तरह गौवंश पर आधारित है. इसलिए केंद्र सरकार को बिना देरी किए गौ माता को 'राष्ट्रीय माता' घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए. यदि गौ संरक्षण को लेकर देश का हर समाज इसी तरह एकजुट होगा, तो सामाजिक समरसता और अधिक मजबूत होगी.

ईद के जश्न के बीच आयोजित हुए इस कार्यक्रम ने कोटा शहर में भाईचारे की जो मिसाल पेश की है, उसकी हर तरफ जमकर सराहना हो रही है.

Rajasthan: भैराणा धाम को लेकर सियासी संग्राम, संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया आंदोलन ऐलान