जैसलमेर बस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों का अब भी अस्पताल में इलाज जारी है हादसे के बाद मॉडिफाइड बसों को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश भर में कार्रवाई की गई जिसके विरोध में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन की ओर से जोधपुर से किसी भी रूट पर बसों के संचालक पर रोक लगा दी है. फिलहाल जोधपुर से निजी बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद है जिससे आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने मोडिफाइड बसों व नियम विरुद्ध चल रही निजी बसों पर कार्रवाई की जिसके बाद निजी बस ऑपरेटर्स की ओर से इन कार्रवाइयों का विरोध किया गया वहीं जोधपुर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन की ओर से जोधपुर से सभी रूटों पर चलने वाली बसों पर रोक लगा दी है इनका आरोप है कि विभाग की ओर से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है जो की पूरी तरीके से गलत है संगठन की ओर से आज अति आवश्यक बैठक रखी गई है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा

निजी बसों के संचालन बंद होने के चलते जोधपुर में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रतिदिन सैकड़ो निजी बसें जोधपुर से अलग-अलग शहरों तक जाती है ऐसे में निजी बस ऑपरेटरों की ओर से बंद के आह्वान के बाद बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद है. निजी बस ऑपरेटर परिवहन विभाग की कार्रवाई को लेकर विरोध कर रहे हैं इसी को लेकर आज बैठक रखी गई है अब देखना होगा की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है.

परिवहन विभाग की निजी बसों पर कार्रवाई के विरोध में कई संगठनों ने बंद के आह्वान पर सहमति दी है, यदि सरकार इन संगठनों की मांगे नहीं मानती है तो प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटर्स बसों के संचालक पर रोक लगा सकते हैं.