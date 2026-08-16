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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'आजादी के 80 साल बाद...', PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर बोले CJP के आशुतोष रांका

'आजादी के 80 साल बाद...', PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर बोले CJP के आशुतोष रांका

Ashutosh Ranka On PM Modi: जयपुर में CJP के आशुतोष रांका ने पीएम नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्कूलों की बदहाली, बुनियादी शिक्षा को लेकर अभियान की बात कही.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Aug 2026 05:04 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और CJP के आशुतोष रांका ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति और गांवों में बच्चों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी गांवों में रहने वाले बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है.

95 हजार स्कूल बंद होने का दावा

आशुतोष रांका ने कहा, “80 साल हो गए आजादी को लेकिन आज भी हमारे बच्चे जो गावों में रहते हैं उलका हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है. बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं, सरकारी स्कूल का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है.”

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उन्होंने आगे कहा, “पिछले कुछ सालों में 95 हजार स्कूल इस देश में बंद हुए हैं. राजस्थान में 10 हजरा स्कूल बंद कराने की कोशिश की गई. उत्तर प्रदेश में 30 हजार स्कूल बंद कराए गए. ये जो हमारी कैंपेन है जिसे सरकारी स्कूलों को ठीक कराने के लिए की गई है.”

लोगों से स्कूलों का दौरा करने की अपील

उन्होंने कहा कि गांवों में अभी भी 70 प्रतिशत जनता रहती है. ऐसे में सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि आम लोगों की भी है. उन्होंने देशभर के लोगों से अपने-अपने इलाकों के सरकारी स्कूलों का दौरा करने की अपील की.

आशुतोष रांका ने कहा, “हम देश भर के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे अपने अपने स्कूलो का भ्रमण करें, वहां के जो सरपंच और ए़डमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे मिलें और शिकायत करें.”

स्कूलों की समस्या पर प्रदर्शन की अपील

उन्होंने आगे कहा, “अगर सरकार स्कूलों की समस्या को फिक्स नहीं करते हैं तो वहां प्रदर्शन करें. बुनियादी शिक्षा हमारा अधिकार है और हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे.”

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उन्होंने कहा कि उनकी यह मुहिम सरकारी स्कूलों को ठीक कराने और बच्चों को बेहतर बुनियादी शिक्षा दिलाने के लिए है. उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 16 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Ashutosh Ranka
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