राजस्थान के कोटा में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इंग्लैंड में पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम नौकरी कर रही पत्नी हर महीने अपने पति को खर्च के लिए पैसे भेजती रही. लेकिन पति ने उन पैसों का इस्तेमाल घर चलाने या काम शुरू करने के बजाय महंगी कार, शराब पार्टियों, सोशल मीडिया पर रील बनाने और अवैध हथियार रखने के शौक में कर डाला. आखिरकार उसका यही शौक उसे सलाखों के पीछे ले गया.

पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस को सूचना मिली कि कैथून निवासी अमृतपाल सिंह अपनी ऑडी कार में अवैध हथियार लेकर चंद्रेशल रोड की तरफ आने वाला है.

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सूचना मिलते ही पुलिस ने एसएल गार्डन के पास नाकाबंदी कर दी. पुलिस को देखते ही अमृतपाल घबरा गया और अपनी ऑडी कार सड़क पर छोड़कर खेतों के रास्ते भाग निकला.

ऑडी कार से मिली अवैध पिस्टल और कारतूस

पुलिस ने मौके पर कार की तलाशी ली तो उसमें एक अवैध देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने कार और हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गईं और तकनीकी निगरानी के साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. कुछ समय बाद पुलिस ने नया नोहरा ओवरब्रिज के पास से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में पता चला कि अमृतपाल मूल रूप से बारां जिले का रहने वाला है और फिलहाल कैथून में रह रहा था. उसकी शादी मध्य प्रदेश के गुना की रहने वाली मुस्कान कौर से हुई थी. मुस्कान इस समय इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही है और पार्ट-टाइम नौकरी भी करती है.

पुलिस के मुताबिक, वह हर महीने अपने पति को खर्च के लिए पैसे भेजती थी. लेकिन अमृतपाल कोई काम नहीं करता था. वह पत्नी के भेजे पैसों से अपनी महंगी लाइफस्टाइल, शराब पार्टियां और अन्य शौक पूरे कर रहा था.

रील्स के लिए खरीदी थी अवैध पिस्टल

जांच में सामने आया कि अमृतपाल को पंजाबी रैप गानों पर रील बनाने, महंगी गाड़ियों में घूमने और हथियारों के साथ फोटो और वीडियो बनाने का काफी शौक था. इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने करीब एक साल पहले 80 हजार रुपये में एक अवैध पिस्टल और 10 कारतूस खरीदे थे.

पुलिस के अनुसार, वह ज्यादातर कारतूस शौकिया फायरिंग में चला चुका था और अक्सर अपनी ऑडी कार में पिस्टल लेकर घूमता था. दोस्तों के बीच रौब जमाने के लिए वह हथियारों का प्रदर्शन भी करता था.

पत्नी की प्रेग्नेंसी की खुशी में जा रहा था पार्टी करने

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जिस दिन उसे पकड़ने की कार्रवाई हुई, उस दिन वह अपनी पत्नी के गर्भवती होने की खुशी में दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा था. रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी देखकर वह कार छोड़कर भाग निकला, लेकिन ज्यादा दिन तक बच नहीं सका.

पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि अमृतपाल ने पासपोर्ट और वीजा पहले से बनवा रखा था. उसकी योजना दिल्ली के रास्ते इंग्लैंड जाने की थी, जहां वह अपनी पत्नी के पास रहना चाहता था.

पुलिस के मुताबिक, वह बच्चे के जन्म के बाद उसे ब्रिटिश नागरिकता दिलाने की भी योजना बना रहा था. हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया.

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हथियारों के नेटवर्क की जांच जारी

फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस आरोपी से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने अवैध पिस्टल किससे खरीदी, उसके संपर्क किन लोगों से हैं और क्या वह किसी बड़े हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पूछताछ के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.