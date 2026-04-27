नितिन नवीन का पहला राजस्थान दौरा आज, सचिन पायलट के गढ़ में भरेंगे हुंकार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजस्थान दौरे पर संगठन विस्तार करेंगे.

वे टोंक में सात जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे.

सचिन पायलट के गढ़ टोंक में जनसभा को संबोधित करेंगे.

जयपुर में कोर कमेटी संग संगठनात्मक चर्चा करेंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने पहले राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं. उनके इस दौरे को संगठन विस्तार और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नितिन नवीन सुबह ग्यारह बजे चार्टर्ड विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वो सीधे हेलीकॉप्टर से टोंक जिले के लिए रवाना होंगे. टोंक में वे बीजेपी के सात जिला कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे.

टोंक जिले के कार्यालय का उद्घाटन वे स्वयं उपस्थित होकर करेंगे, जबकि बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, डूंगरपुर, चूरू और पाली जिलों के कार्यालयों का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा. साथ ही वे टोंक से ही जालौर जिले के कार्यालय का शिलान्यास भी ऑनलाइन करेंगे. टोंक में नितिन नवीन एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के शामिल होने की संभावना है.

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सचिन पायलट के गढ़ जायेंगे बीजेपी अध्यक्ष

खास बात यह है कि यह जनसभा कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गढ़ माने जाने वाले टोंक में आयोजित हो रही है. सचिन पायलट वर्तमान में टोंक से विधायक हैं, ऐसे में बीजेपी का यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कार्यक्रमों के बाद नितिन नवीन दोपहर करीब ढाई बजे वापस जयपुर लौटेंगे. जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक जगह-जगह उनका स्वागत किया जाएगा. युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगभग पांच हजार मोटरसाइकिलों के साथ उनका एस्कॉर्ट करेंगे और शहर के सात प्रमुख स्थानों पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं.

प्रदेश कार्यालय में नितिन नवीन कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग-अलग बैठकों में संगठनात्मक चर्चा करेंगे. दौरे के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे. शाम को वो जयपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. यह दौरा बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार और आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

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