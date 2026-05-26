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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota News: गांवों में बदहाल सफाई व्यवस्था पर भड़के मंत्री मदन दिलावर, BDO से पूछा- ‘कितना कमीशन खाते हो?’

Kota News: गांवों में बदहाल सफाई व्यवस्था पर भड़के मंत्री मदन दिलावर, BDO से पूछा- ‘कितना कमीशन खाते हो?’

Kota News In Hindi: कोटा के लाड़पुरा क्षेत्र के रामराजपुरा और मानस गांव में दौरे के लिए गए मंत्री मदन दिलावर ने गांवों की बदहाल सफाई व्यवस्था देखकर और ग्रामीणों की शिकायत पर बीडीओ की फटकर लगाई.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 26 May 2026 06:27 PM (IST)
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राजस्थान सरकार के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंगलवार (26 मई) को कोटा के लाड़पुरा क्षेत्र के रामराजपुरा और मानस गांव के दौरे पर पहुंचे, जहां गांवों की बदहाल सफाई व्यवस्था देखकर उनका गुस्सा खुलकर सामने आ गया. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने गांवों में फैली गंदगी, जाम नालियां और सड़कों पर जमा गंदा पानी देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

'कितना कमीशन खाते हो?' शिकायतों पर BDO से पूछा सवाल

रामदासपुर के पास ग्रामीणों से बातचीत के दौरान लोगों ने मंत्री को बताया कि पिछले कई सालों से गांव में नियमित सफाई नहीं हुई है. ग्रामीणों ने शिकायत की कि नालियां जाम पड़ी हैं, जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं और पंचायत प्रशासन गांव की मूल समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा. लोगों ने पंचायत और सरपंच के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी स्तर पर हालात बेहद खराब हैं.

ग्रामीणों की शिकायत सुनते ही मंत्री मदन दिलावर ने पंचायत समिति लाड़पुरा के बीडीओ को फोन लगाया और नाराजगी जताते हुए सीधा सवाल पूछा, 'कितना कमीशन खाते हो?' मंत्री के इस सवाल से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. फोन पर बीडीओ ने जवाब देते हुए कहा कि वह किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं लेते हैं.

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मंत्री ने अधिकारियों को रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि जब लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तो सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत गांवों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई और अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू कर दी.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 26 May 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Madan Dilawar Kota News RAJASTHAN NEWS
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