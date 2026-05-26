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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News : 'बकरीद पर कुर्बानी गलत परंपरा, सड़क पर नमाज हो बैन', VHP ने सरकार से की मांग

Jaipur News : 'बकरीद पर कुर्बानी गलत परंपरा, सड़क पर नमाज हो बैन', VHP ने सरकार से की मांग

Jaipur News in Hindi: वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक ने कहा कि किसी भी त्योहार को मनाने के लिए जानवरों की हत्या करना सही नहीं हो सकता. हर जीव को जीने का अधिकार है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अजीत | Updated at : 26 May 2026 07:52 PM (IST)
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बकरीद पर होने वाली जानवरों की कुर्बानी और सड़कों पर नमाज को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने भी खुलकर इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है. वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक ने जानवरों की कुर्बानी की परंपरा पर सीधे सवाल खड़े करते हुए इसे 'गलत परंपरा' बताया है. साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मॉडल का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है.

अमितोष पारीक का कहना है कि किसी भी त्योहार को मनाने के लिए जानवरों की हत्या करना सही नहीं हो सकता. उनका कहना है कि हर जीव को जीने का अधिकार है और खुशियां मनाने के नाम पर किसी की जान लेना कतई जायज नहीं है.

कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं- अमितोष पारीक

उन्होंने कहा, ''कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसको लेकर अदालतें भी कई बार अपना रुख साफ कर चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट ने भी जानवरों की कुर्बानी को लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं. वीएचपी प्रवक्ता ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जानवरों की कुर्बानी छोड़कर प्रतीकात्मक तरीके अपनाए जाएं. 

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मुस्लिम समाज को तरीका बदलना चाहिए- वीएचपी

उन्होंने सुझाव दिया कि फल, फूल, नारियल या जायफल चढ़ाकर भी धार्मिक परंपरा निभाई जा सकती है. यहां तक कि डिजिटल तरीके से भी प्रतीकात्मक कुर्बानी दी जा सकती है. अमितोष पारीक ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपनी सोच और तरीका बदलना चाहिए और धर्म गुरुओं को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए. सिर्फ कुर्बानी ही नहीं, सड़क पर नमाज का मुद्दा भी वीएचपी ने जोरदार तरीके से उठाया.

नमाज को लेकर यूपी मॉडल पूरे देश में लागू हो- वीएचपी

अमितोष पारीक ने आगे कहा, ''यूपी में जिस तरह सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती दिखाई गई, वही मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए. राजस्थान में भी सड़क पर नमाज से आम लोगों को परेशानी होती है. कई बार ट्रैफिक रुक जाता है और लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ती है.'' वीएचपी ने राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार से मांग की है कि सड़क पर नमाज पर रोक लगाई जाए. संगठन का कहना है कि अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ती है तो यूपी की तरह दो शिफ्ट में नमाज करवाई जा सकती है.

नमाज के लिए सड़क की जगह मस्जिदों में बेहतर इंतजाम हो- VHP

अमितोष पारीक ने ये भी कहा कि प्रशासन को सड़क पर नमाज की व्यवस्था करने के बजाय मस्जिदों में बेहतर इंतजाम करने चाहिए. उनका कहना है कि लोग अब खुद भी जानवरों की कुर्बानी और सड़क पर नमाज को लेकर सवाल उठाने लगे हैं और उनका विरोध पूरी तरह जायज है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद कभी कानून हाथ में लेने की बात नहीं करती और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की मांग करती है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 May 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
VHP RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Bakrid 2026
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