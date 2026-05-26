Jaipur News : 'बकरीद पर कुर्बानी गलत परंपरा, सड़क पर नमाज हो बैन', VHP ने सरकार से की मांग

बकरीद पर होने वाली जानवरों की कुर्बानी और सड़कों पर नमाज को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने भी खुलकर इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है. वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक ने जानवरों की कुर्बानी की परंपरा पर सीधे सवाल खड़े करते हुए इसे 'गलत परंपरा' बताया है. साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मॉडल का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है.

अमितोष पारीक का कहना है कि किसी भी त्योहार को मनाने के लिए जानवरों की हत्या करना सही नहीं हो सकता. उनका कहना है कि हर जीव को जीने का अधिकार है और खुशियां मनाने के नाम पर किसी की जान लेना कतई जायज नहीं है.

कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं- अमितोष पारीक

उन्होंने कहा, ''कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसको लेकर अदालतें भी कई बार अपना रुख साफ कर चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट ने भी जानवरों की कुर्बानी को लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं. वीएचपी प्रवक्ता ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जानवरों की कुर्बानी छोड़कर प्रतीकात्मक तरीके अपनाए जाएं.

BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने हुमायूं कबीर को दी जुबान काटने की धमकी, 'अगर गाय...'

मुस्लिम समाज को तरीका बदलना चाहिए- वीएचपी

उन्होंने सुझाव दिया कि फल, फूल, नारियल या जायफल चढ़ाकर भी धार्मिक परंपरा निभाई जा सकती है. यहां तक कि डिजिटल तरीके से भी प्रतीकात्मक कुर्बानी दी जा सकती है. अमितोष पारीक ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपनी सोच और तरीका बदलना चाहिए और धर्म गुरुओं को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए. सिर्फ कुर्बानी ही नहीं, सड़क पर नमाज का मुद्दा भी वीएचपी ने जोरदार तरीके से उठाया.

नमाज को लेकर यूपी मॉडल पूरे देश में लागू हो- वीएचपी

अमितोष पारीक ने आगे कहा, ''यूपी में जिस तरह सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती दिखाई गई, वही मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए. राजस्थान में भी सड़क पर नमाज से आम लोगों को परेशानी होती है. कई बार ट्रैफिक रुक जाता है और लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ती है.'' वीएचपी ने राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार से मांग की है कि सड़क पर नमाज पर रोक लगाई जाए. संगठन का कहना है कि अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ती है तो यूपी की तरह दो शिफ्ट में नमाज करवाई जा सकती है.

नमाज के लिए सड़क की जगह मस्जिदों में बेहतर इंतजाम हो- VHP

अमितोष पारीक ने ये भी कहा कि प्रशासन को सड़क पर नमाज की व्यवस्था करने के बजाय मस्जिदों में बेहतर इंतजाम करने चाहिए. उनका कहना है कि लोग अब खुद भी जानवरों की कुर्बानी और सड़क पर नमाज को लेकर सवाल उठाने लगे हैं और उनका विरोध पूरी तरह जायज है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद कभी कानून हाथ में लेने की बात नहीं करती और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की मांग करती है.

Jodhpur News: चिरंजीवी योजना पर अशोक गहलोत का BJP पर हमला, बोले- 'धर्म की राजनीति से सत्ता मिली'