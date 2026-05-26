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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर: खूनी संघर्ष में बदला घरेलू विवाद, जीजा ने साले और पत्नी पर चाकू से किया हमला

डूंगरपुर: खूनी संघर्ष में बदला घरेलू विवाद, जीजा ने साले और पत्नी पर चाकू से किया हमला

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर में एक जीजा ने अपने साले और पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया. साले की हालत गंभीर बनी हुई है. पत्नी खतरे से बाहर है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 26 May 2026 07:15 PM (IST)
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रिश्तों की डोर को निभाने की बजाय खून से रंग देने वाली घटना राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सामने आई है. घरेलू कलह को लेकर भड़के पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया, बल्कि बीच बचाव करने आए साले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया. हमले में साला गंभीर रूप से घायल हो गया है. 

घटना कुआं थाना क्षेत्र के धनगांव गांव की है. पुलिस के अनुसार, दिनेश पारगी का अपनी पत्नी कोकिला उर्फ कोकाड़ी के साथ लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. सोमवार को विवाद बढ़ गया. कोकिला ने भाई अल्पेश को फोन कर बुला लिया. अल्पेश अपने रिश्तेदार शांतिलाल के साथ बहन को लेने धनगांव पहुंचा. जैसे ही अल्पेश ने बहन को साथ ले जाने की बात कही, दिनेश आगबबूला हो गया. उसने पास पड़े चाकू से पहले पत्नी कोकिला पर हमला किया और फिर साले अल्पेश पर चाकू से 5 से अधिक गहरे वार कर दिए.

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अल्पेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत घायल अल्पेश को कुआं अस्पताल पहुंचाया. वहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए 108 एंबुलेंस से सागवाड़ा होते हुए डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. अल्पेश की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. पत्नी कोकिला को भी चोटें आई हैं, हालांकि वह खतरे से बाहर बताई जा रही है. कुआं थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

आरोपी दिनेश पारगी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. थानाधिकारी ने बताया कि हमले के पीछे पारिवारिक विवाद की गहराई से छानबीन की जा रही है. यह घटना एक बार फिर घरेलू कलह कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका भयावह उदाहरण पेश करती है.

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Published at : 26 May 2026 07:15 PM (IST)
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