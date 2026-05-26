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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने हुमायूं कबीर को दी जुबान काटने की धमकी, 'अगर गाय...'

BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने हुमायूं कबीर को दी जुबान काटने की धमकी, 'अगर गाय...'

Bakrid 2026: बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि बकरीद पर जानवरों को नहीं काटना चाहिए. इसकी जगह केक काटकर खुशी मनानी चाहिए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 26 May 2026 04:28 PM (IST)
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राजस्थान की हवा महल सीट से विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता  बालमुकुंद आचार्य ने विवादित बयान दे दिया. उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर की जुबान काटने की धमकी दे दी. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हुमायूं कबीर गाय और ऊंट को काटने की कोशिश करेंगे या बयानबाजी करेंगे तो उनकी जबान काट दी जाएगी. 

जानवरों की कुर्बानी को बताया गलत

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि अगर हुमायूं कबीर को गायों पर दिए गए बयान शोभा देते हैं तो उनकी जबान काटने वाली बात भी कतई गलत नहीं है. जयपुर शहर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को भी पूरी तरह से गलत बताया है.

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'केक काटकर कुर्बानी की रस्म अदा करनी चाहिए'

बीजेपी विधायक ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद के त्योहार पर जीवों की हत्या करने की बजाय केक काटकर कुर्बानी की रस्म अदा करनी चाहिए. केक काटकर ही त्यौहार की खुशियां मनानी चाहिए. उनके मुताबिक जिस भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है, उसकी भी मां और परिवार के दूसरे लोग होते हैं. ऐसे में यह सोचना चाहिए कि उन्हें भी तकलीफ होती होगी और उनका भी दिल दुखता होगा.

'सभी जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार'

विधायक का कहना है कि सभी जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार है. किसी की हत्या करके खुशियां नहीं मिल सकती हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए. उन्हें जानवरों की कुर्बानी के बजाय केक काट लेना चाहिए. उन्होंने कहा, "मुस्लिम समुदाय के लोगों को मेरी यह सलाह है. इसे मानना या ना मानना उन पर निर्भर करता है."

'सड़कों पर नमाज अदा किया जाना पूरी तरह गलत'

बालमुकुंद आचार्य ने बकरीद और दूसरे मौकों पर सड़कों पर नमाज अदा किए जाने को भी पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज होने से कई बार एंबुलेंस फंस जाती हैं. लोगों को सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता और लोगों की जान चली जाती है. उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार ने इस बारे में सही फैसला लिया है. हालांकि उन्होंने राजस्थान में नियम बनाकर रोक लगाए जाने के सवाल पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा कि लोगों को त्यौहार मनाने की छूट है. लेकिन इससे दूसरे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आपस में बातचीत करके भी इस समस्या का रास्ता निकाला जा सकता है. लेकिन सड़कों पर नमाज कतई जायज नहीं है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 May 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Humayun Kabir Balmukund Acharya RAJASTHAN NEWS Bakrid 2026
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