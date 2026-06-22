सीकर में 'फ्यूचर डॉक्टर्स' का जोश, कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दी NEET की परीक्षा

राजस्थान के सीकर जिले के 91 परीक्षा केंद्रों पर रविवार (21 जून 2026) को री-नीट यूजी 2026 परीक्षा गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई. पिछली बार पेपर-लीक की खबरों से चर्चा में रहा सीकर जिला आज अपने 'फ्यूचर डॉक्टर्स' के जोश और संयम के कारण सुर्खियों में रहा.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

पहली बार जिले में केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल (BSF) को परीक्षा सुरक्षा में तैनात किया गया. BSF ने स्ट्रांग रूम से प्रश्न-पत्रों को कड़ी सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया. परीक्षा केंद्रों पर तीन-परत सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी — प्रवेश द्वार पर पहचान सत्यापन, कक्ष में निष्पादन के दौरान सीसीटीवी निगरानी और केंद्रों में घड़ी की व्यवस्था NTA के मानक के अनुसार लगाई गई.

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फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथो एप्लिकेशन अनिवार्य किया गया और केंद्रों में आने वाले छात्रों का एंट्री समय सख्ती से नियंत्रित करते हुए 11:00 बजे से 13:30 बजे के बीच ही प्रवेश दिया गया. केंद्रों में उपस्थितियों का लाइव मॉनिटरिंग सीसीटीवी के जरिए की गई.

परीक्षार्थियों का जज्बा

पेपर-लीक और विवादों की खबरों के बावजूद सीकर के परीक्षार्थी बेखौफ दिखे. कई केंद्रों पर खुशनुमा माहौल रहा और छात्रों ने पूरे जोश व तैयारी के साथ परीक्षा दी. अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस व BSF की सक्रिय निगरानी ने परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई.

बारिश और जलभराव के बावजूद हिम्मत न हारी

सिंगरवाट कस्बे के एक परीक्षा केंद्र के सामने भारी जलभराव और बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे कई छात्रों को सेंटर तक पहुंचने में कठिनाई हुई. प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए लकड़ी के तख्त बिछाकर और मार्ग साफ करवा कर परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचाया ताकि वे अपने पेपर में शामिल हो सकें. प्रशासन की इस पहल को छात्रों और अभिभावकों ने प्रशंसनीय बताया है.

प्रशासन की सफलता व छात्रों की तैयारी

पुलिस और अन्य अधिकारियों ने कहा कि इस बार की तैयारियाँ और सुरक्षा व्यवस्था ने पिछले दिनों उठे विवादों को पीछे छोड़ते हुए परीक्षा को सुचारु रूप से सम्पन्न कराया. जिले के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि कुल 91 केंद्रों पर किसी भी प्रकार का बड़ा सुरक्षा उल्लंघन दर्ज नहीं हुआ और अधिकांश छात्रों ने तय समय पर परीक्षा दी.

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