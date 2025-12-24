राजस्थान के शिव से निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी की सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल मची हुई है. कुछ ही घंटों में भाटी की सोशल मीडिया पोस्ट पर लाखों रिएक्शंस सामने आए. दरअसल रवींद्र सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें 'नींव' लिखा है.

रवींद्रसिंह भाटी ने इस पोस्ट के कैप्शन में 'बहुत जल्द' लिखकर शेयर किया है. जिसके बाद अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर भाटी की इस पोस्ट के मायने क्या हैं? पश्चिमी राजस्थान सहित प्रदेशभर में हर कोई इस पोस्ट के मायने जानना चाहता है.



कौन हैं रवींद्रसिंह भाटी?

आपको बता दें रवींद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है. इस सीट पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन यहां त्रिकोणीय संघर्ष में रवींद्र सिंह भाटी ने जीत दर्ज की जिसके बाद पश्चिमी राजस्थान के धोरों से निकल कर एक युवा चेहरा राजनीति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया. भाटी विधानसभा में भी पक्ष और विपक्ष को घेरते हुए दिखाई देते हैं.

हाल ही में देश भर में चर्चा का मुद्दा बने अरावली पर्वत श्रृंखला के मुद्दे पर भी भाटी ने सरकार पर जमकर हमला बोला वहीं अब उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. जिसके बाद अब अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.

लगाएं जा रहे हैं यह कयास

चर्चा है कि भाटी रेगिस्तानी इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते युवाओं के लिए कुछ करने जा रहे हैं जिसको लेकर वह लंबे समय से काम कर रहे थे सरहद पर रहने वाले आमजन से जुड़े मुद्दों को वे विधानसभा में भी उठाते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन अब देखना होगा भाटी की इस पोस्ट के मायने क्या हैं.

रवींद्र सिंह भाटी की इस पोस्ट के कुछ राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं. तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भाटी एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं. हालांकि इस पोस्ट के बाद की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई हैं. फिलहाल इस पोस्ट की जमकर चर्चा हो रही है.