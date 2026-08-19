राजस्थान निकाय चुनाव का ऐलान, डूंगरपुर में 40, सागवाड़ा में 35 वार्डों में वोटिंग

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का इंतजार अब खत्म हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. चुनाव की तारीखें सामने आते ही डूंगरपुर जिले में भी सियासी हलचल तेज हो गई है. जिले की डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में दो चरणों में मतदान होगा. डूंगरपुर में 9 सितंबर और सागवाड़ा में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दोनों निकायों के नतीजे 14 सितंबर को घोषित होंगे.

चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होगी. उम्मीदवार 31 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 3 सितंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी. नाम वापसी के बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी.

तारीखों के ऐलान के साथ ही संभावित उम्मीदवारों ने अपने-अपने वार्डों में जनसंपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है. राजनीतिक दल भी ऐसे चेहरों की तलाश में जुटेंगे, जिनकी अपने वार्ड में अच्छी पकड़ हो और जो चुनावी समीकरणों में फिट बैठते हों.

डूंगरपुर में 40, सागवाड़ा में 35 वार्डों पर मुकाबला

डूंगरपुर नगर परिषद में कुल 40 वार्ड हैं. यहां 9 सितंबर को सभी वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा. वहीं सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. दोनों जगह इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहने की उम्मीद है.

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14 सितंबर को आएगा चुनाव परिणाम

डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका के चुनाव परिणाम 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे. नतीजे आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि किस पार्टी ने कितने वार्डों में जीत दर्ज की है और किस दल के पास बोर्ड बनाने के लिए जरूरी बहुमत है.

हालांकि पार्षदों के चुनाव परिणाम आने के बाद भी सियासी गतिविधियां खत्म नहीं होंगी. असली राजनीतिक तस्वीर इसके बाद सामने आएगी, क्योंकि बोर्ड बनाने के लिए दलों को अपने निर्वाचित पार्षदों का समर्थन जुटाना होगा. निकाय चुनाव का अगला बड़ा पड़ाव 21 सितंबर को होगा. इस दिन डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति और सागवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा.

खास बात यह है कि सभापति और अध्यक्ष को जनता सीधे वोट देकर नहीं चुनती है. निर्वाचित पार्षद अपने बीच से सभापति और अध्यक्ष का चुनाव करते हैं. ऐसे में 14 सितंबर के परिणाम के बाद पार्षदों की संख्या और राजनीतिक समीकरण काफी अहम हो जाएंगे.

अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय या दूसरे दलों के पार्षदों का समर्थन जरूरी हो सकता है. ऐसे में नतीजों के बाद सियासी जोड़-तोड़ भी देखने को मिल सकती है.

22 सितंबर को उपसभापति और उपाध्यक्ष का चुनाव

सभापति और अध्यक्ष के चुनाव के अगले दिन यानी 22 सितंबर को डूंगरपुर नगर परिषद के उपसभापति और सागवाड़ा नगर पालिका के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा. इसके साथ ही दोनों निकायों में नई स्थानीय सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

इस चुनाव में भी पार्षदों की भूमिका अहम रहेगी. जिस दल के पास ज्यादा पार्षद होंगे, उसके लिए अपने उम्मीदवार को जिताना आसान रहेगा. हालांकि बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होने की स्थिति में राजनीतिक दलों को दूसरे पार्षदों का समर्थन हासिल करना पड़ सकता है.

टिकट को लेकर बढ़ेगी खींचतान

चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबसे ज्यादा नजर टिकट वितरण पर रहेगी. एक ही वार्ड से कई दावेदार टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं. ऐसे में पार्टियों के सामने सही उम्मीदवार चुनने की चुनौती होगी.

टिकट नहीं मिलने पर कुछ दावेदार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं. इससे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के सामने मुश्किल बढ़ सकती है. जातीय, सामाजिक और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करेंगे.

वहीं संभावित उम्मीदवार भी अपने समर्थकों के साथ बैठकों और जनसंपर्क का दौर तेज करेंगे. आने वाले दिनों में वार्ड स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है.

चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही डूंगरपुर और सागवाड़ा में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. अब नामांकन से लेकर प्रचार और मतदान तक हर चरण में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जाएंगी.

डूंगरपुर में 9 सितंबर और सागवाड़ा में 11 सितंबर को मतदान के बाद 14 सितंबर को परिणाम सामने आएंगे. इसके बाद 21 सितंबर को सभापति और अध्यक्ष तथा 22 सितंबर को उपसभापति और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा.

राजस्थान निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में मतदान, 14 सितंबर को रिजल्ट

यानी आने वाले करीब एक महीने में डूंगरपुर और सागवाड़ा की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिलेगी. किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, कौन से निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आते हैं और किसके पास बोर्ड बनाने का आंकड़ा रहता है, इस पर सभी की नजर रहेगी.

डूंगरपुर और सागवाड़ा में अब निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है. आने वाले दिनों में टिकट की दौड़, उम्मीदवारों की घोषणा, प्रचार और वार्डवार समीकरण सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगे. 14 सितंबर को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किसे अपना भरोसा दिया और इसके बाद दोनों निकायों की कमान किसके हाथ में जाएगी.