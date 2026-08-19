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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 20 अगस्त से मानसून सत्र, सरकार को घेरेगी कांग्रेस

राजस्थान: 20 अगस्त से मानसून सत्र, सरकार को घेरेगी कांग्रेस

Rajasthan News: विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा. कांग्रेस शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी. स्कूलों में एंट्री रोकने के आदेश का भी विरोध करेगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Aug 2026 11:09 PM (IST)
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राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को सदन में घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का फैसला किया गया है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है.

15 कार्य दिवस का सत्र चाहती है कांग्रेस

विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के मुताबिक सरकार सत्र को जानबूझकर छोटा करना चाहती है, ताकि जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना हो सके. कांग्रेस पार्टी की मांग है कि मानसून सत्र कम से कम 15 कार्य दिवसों का होना चाहिए, ताकि सभी जरूरी मुद्दों पर सदन में चर्चा और फैसला हो सके.

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राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया और अन्य लोगों की एंट्री पर पाबंदी और फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर रोक लगाए जाने से जुड़ा विवाद भी बढ़ता जा रहा है. विपक्षी पार्टियों ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए स्कूलों में बिना अनुमति जाने की बात कही है.

कांग्रेस का कहना है कि वह इस फैसले को कतई नहीं मानेगी. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली का कहना है कि वह लोग खुद और उनके विधायक व दूसरे नेता स्कूलों के अंदर जाएंगे. वहां का मुआयना करेंगे और कमियों को सार्वजनिक तौर पर उजागर भी करेंगे.

आदेश वापस कराने की बात

टीकाराम जूली का कहना है कि वह इस आदेश को हर हाल में वापस कराएंगे. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी स्कूलों में जाकर वहां की स्थिति देखने की बात कही है. ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान स्कूलों में मीडिया और अन्य लोगों की एंट्री पर रोक का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठ सकता है.

कांग्रेस का कहना है कि सरकार के इस फैसले से स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आने में परेशानी होगी और विपक्ष इसे सदन के साथ-साथ जमीन पर भी उठाएगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 Aug 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
MONSOON SESSION CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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