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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'उनको केरल जाना चाहिए था जहां...', राहुल गांधी के कोटा दौरे पर राजस्थान BJP अध्यक्ष का बड़ा बयान

'उनको केरल जाना चाहिए था जहां...', राहुल गांधी के कोटा दौरे पर राजस्थान BJP अध्यक्ष का बड़ा बयान

Rajasthan News In Hindi: राहुल के कोटा दौरे पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है. इस दौरान मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते बुधवार (17 जून) को राजस्थान के कोटा का दौरा किया. जहां उन्होंने नीट की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं से कार्यक्रम के जरिए संवाद किया. इस कार्यक्रम के बाद सियासत गरमा गई है. राहुल के कोटा दौरे पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है. इस दौरान मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.

मदन राठौड़ ने राहुल गांधी के कोटा दौरे पर कहा, "उन्होंने राजस्थान गलत चुना, राजस्थान से पेपर लीक नहीं हुआ. उनको केरल जाना चाहिए था, जहां से पेपर लीक हुआ." उन्होंने आगे कहा, "राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय 17 पेपर लीक हुए थे, तब राहुल गांधी ने संज्ञान नहीं लिया. राहुल गांधी राजस्थान में उनकी पार्टी में जो लड़ाई चल रही है उसको ठीक करें. उस पर ध्यान दें."

राहुल गांधी के बयान पर क्या बोले मदन राठौड़?

अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर भी मदन राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "वो क्या-क्या बोलते हैं, गए थे अपने पिता के साथ और याद आ रही है उनको आज दलितों की. वहीं अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर मदन राठौड़ ने कहा, "हमारी पार्टी में जीत के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है. हम लोग अपने संगठनों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देते हैं."

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर दी प्रतिक्रिया

मदन राठौड़ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राम मंदिर मामले पर कहा, "अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है. मंदिर में जो चढ़ावा आता है, वो आस्था की वजह से आता है. इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और रिपोर्ट मंगाई है. जो भी दोषी होगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा."

बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद देशभर में राजनीति गरमाई हुई है. इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया है. एसआईटी की टीम द्वारा मामले की तेजी से जांच की जा रही है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 Jun 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
BJP RAHUL GANDHI Kota News Madan Rathore CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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