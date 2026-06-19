नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते बुधवार (17 जून) को राजस्थान के कोटा का दौरा किया. जहां उन्होंने नीट की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं से कार्यक्रम के जरिए संवाद किया. इस कार्यक्रम के बाद सियासत गरमा गई है. राहुल के कोटा दौरे पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है. इस दौरान मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.

मदन राठौड़ ने राहुल गांधी के कोटा दौरे पर कहा, "उन्होंने राजस्थान गलत चुना, राजस्थान से पेपर लीक नहीं हुआ. उनको केरल जाना चाहिए था, जहां से पेपर लीक हुआ." उन्होंने आगे कहा, "राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय 17 पेपर लीक हुए थे, तब राहुल गांधी ने संज्ञान नहीं लिया. राहुल गांधी राजस्थान में उनकी पार्टी में जो लड़ाई चल रही है उसको ठीक करें. उस पर ध्यान दें."

राहुल गांधी के बयान पर क्या बोले मदन राठौड़?

अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर भी मदन राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "वो क्या-क्या बोलते हैं, गए थे अपने पिता के साथ और याद आ रही है उनको आज दलितों की. वहीं अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर मदन राठौड़ ने कहा, "हमारी पार्टी में जीत के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है. हम लोग अपने संगठनों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देते हैं."

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर दी प्रतिक्रिया

मदन राठौड़ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राम मंदिर मामले पर कहा, "अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है. मंदिर में जो चढ़ावा आता है, वो आस्था की वजह से आता है. इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और रिपोर्ट मंगाई है. जो भी दोषी होगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा."

बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद देशभर में राजनीति गरमाई हुई है. इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया है. एसआईटी की टीम द्वारा मामले की तेजी से जांच की जा रही है.

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